Сеть бюджетных магазинов Lidl, которая в этом году должна открыть магазины и в Латвии, первоначально копировала бизнес-модель другого немецкого торговца Aldi, являющегося изобретателем концепции дискаунтера. Но за почти 50 лет работы сети Lidl смог догнать конкурента, завоевать кошельки экономных европейцев и стать серьезной угрозой для классических супермаркетов.

Вчера в Риге был открыт логистический центр ООО Lidl Latvija. Мероприятие по открытию логистического центра прошло онлайн. Он находится на на ул. Дзелзавас, 131 и был сдан в эксплуатацию в июле 2020 года. Его площадь составляет 51 000 кв. м. В логистическом центре находится также головной офис компании. В строительство центра, начатое в 2018 году, было вложено более 55 млн евро.

Для обеспечения его работы создано более 150 новых рабочих мест. Предприятие также провело масштабные работы по благоустройству территории: высажено 600 деревьев и около 2000 кустов. Кроме этого на средства предприятия построен новый участок улицы Дзелзавас протяженностью почти 1,5 км.

Первоначально сеть Lidl планировала открыть магазины странах Балтии в начале 2000-х годов. В 2003 году компания начала покупку земельных участков для магазинов, но позже отказалась от развития в регионе. Второе завоевание Балтии торговец начал с Литвы, где в 2016 году открылось 15 магазинов этой сети. На латвийском рынке настоящих дискаунтеров так и не появилось. Похожая на дискаунтер сеть Supernetto, которой управлял розничный торговец Rimi, прекратила работать в 2018 году, на месте этих магазинов появились Rimi Mini. Поэтому с работой дискаунтеров большинство латвийцев до сих могли ознакомиться, посетив соседнюю Литву или другие европейские страны, где активно действует Aldi, Lidl и копирующие их бизнес-модель конкуренты.

Вот три главных оружия, которым так пользуется Lidl и другие дискаунтеры, чтобы завоевывать новые рынки и успешно конкурировать с традиционными супермаркетами: большие продажи товара при ограниченном ассортименте, умение держать низкие цены за счет использования собственных брендов, экономия на всех возможных позициях.