Так можно ли было спасти легендарный ВЭФ? Почему и оправданно ли многие боятся вышек 5G? Будут ли отслеживать наши передвижения по данным LMT? Как сделать карьеру в сфере коммуникаций? Президент LMT, профессор Видземской высшей школы Юрис Бинде ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Доходы растут. В основном эти деньги вкладываются в дальнейшее развитие", — коротко описал пандемийную ситуацию на своем предприятии Юрис Бинде. Потребление услуг коммуникации за время пандемии выросло во всех направлениях — стремительно дигитализировались рабочие процессы компаний и повседневная жизнь домохозяйств.

Только за первое полугодие оборот LMT составил 119,5 млн евро, что на 10,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Больше, чем на 9% выросла и прибыль предприятия, количество подключений клиентов LMT близится к полутора миллионам.

Юрис Бинде возглавляет LMT с момента создания в 1992 году. В советское время, после окончания факультета радиотехники и связи Рижского политехнического института он работал на ВЭФе, сделав карьеру до одного из ведущих конструкторов и технологов легендарного завода. Впоследствии пополнял знания в Германии, Швеции и США, а также получил степень доктора экономики в Латвийском университете.

Сейчас он рулит крупнейшим оператором мобильной связи и занимает профессорскую должность в Видземской высшей школе. О том, какое будущее ждет сферу коммуникаций знает из первых уст и рук. Но именно ему было интересно задать вопрос о прошлом, который не устают задавать многие жители Латвии старшего поколения — можно ли было в 90-х спасти ВЭФ, который до того пережил две войны и немало технических революций.

Юрис Бинде дал ответы на вопросы: