Так можно ли было спасти легендарный ВЭФ? Почему и оправданно ли многие боятся вышек 5G? Будут ли отслеживать наши передвижения по данным LMT? Как сделать карьеру в сфере коммуникаций? Президент LMT, профессор Видземской высшей школы Юрис Бинде ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.
"Доходы растут. В основном эти деньги вкладываются в дальнейшее развитие", — коротко описал пандемийную ситуацию на своем предприятии Юрис Бинде. Потребление услуг коммуникации за время пандемии выросло во всех направлениях — стремительно дигитализировались рабочие процессы компаний и повседневная жизнь домохозяйств.
Только за первое полугодие оборот LMT составил 119,5 млн евро, что на 10,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Больше, чем на 9% выросла и прибыль предприятия, количество подключений клиентов LMT близится к полутора миллионам.
Юрис Бинде возглавляет LMT с момента создания в 1992 году. В советское время, после окончания факультета радиотехники и связи Рижского политехнического института он работал на ВЭФе, сделав карьеру до одного из ведущих конструкторов и технологов легендарного завода. Впоследствии пополнял знания в Германии, Швеции и США, а также получил степень доктора экономики в Латвийском университете.
Сейчас он рулит крупнейшим оператором мобильной связи и занимает профессорскую должность в Видземской высшей школе. О том, какое будущее ждет сферу коммуникаций знает из первых уст и рук. Но именно ему было интересно задать вопрос о прошлом, который не устают задавать многие жители Латвии старшего поколения — можно ли было в 90-х спасти ВЭФ, который до того пережил две войны и немало технических революций.
Юрис Бинде дал ответы на вопросы:
- Была ли возможность сохранить ВЭФ?
- Что такое мобильная связь 5G?
- Почему многие так боятся 5G?
- Как будут внедрять 5G в LMT?
- Что такое "Европейский дигитальный компас"?
- Могут ли роботы вытеснить людей?
- Где будут растить создателей роботов?
- Кого берут на работу в LMT?
- Чего ждать от развития связи в 5-10 лет?
- Как используются данные LMT о передвижении?
- Как защищается личная информация пользователей связи?
- Что происходит с экономикой Латвии?
- Как власти поддерживают народ в пандемию?
- Останутся ли уголки, непокрытые сигналами связи?
- Будут ли сливать компании LMT и tet?