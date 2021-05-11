Вопреки разговорам об экономическом кризисе, цены на стройматериалы в Латвии за последние месяцы стремительно росли. Стоимость полимерных материалов выросла на треть, гранулы пенополистирола подорожали вдвое, а металл — на 40-45%. И пока нет никаких признаков, что эта тенденция в ближайшем будущем может измениться.

Главная причина роста цен на строительные материалы — большой спрос на сырье, которое также подорожало. И это касается всех отраслей, считает исполнительный директор Ассоциации производителей строительных материалов Леонид Якобсонс.

В Ассоциацию производителей строительных материалов входят такие латвийские фирмы как SakretKnauf, Bauroc, LodeDzelzsbetons MB и другие.

Что пошло в рост?

"Весь мир сейчас вкладывает средства, чтобы "разогреть" экономику, затронутую пандемией Covid-19. Стоит также отметить проблемы крупных сырьевых компаний, стремительный рост рынка США, санкции США против Китая. Ощущается и нехватка морских контейнеров. В ассоциацию обращались представители посольств отдельных стран с просьбой предоставить информацию о возможности закупать определенное сырье в Латвии. В основном это химические продукты, необходимые для работы промышленности", — говорит Якобсонс.

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