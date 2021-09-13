В Латвии для нескольких тысяч частных лиц и почти 20 предприятий сбор даров природы является источником дохода. Дождливая весна и жаркое, засушливое лето повлияли на урожай, а чем меньше товара — тем выше цена. В этом году так произошло с местными ягодами и грибами.

Широкий ассортимент

Больше всего предложений на порталах объявлений и в группах на Facebook — о продаже лисичек и боровиков, но можно купить и более редкие и необычные грибы, а также грибы, которые используются в народной медицине — ядовитые красные мухоморы, чаги и веселки. Цены очень разные. К примеру, лисички стоят от 3,50 до 9 евро за килограмм или от 2 до 4 евро за литр.

Также предлагаются дополнительные услуги, к примеру, доставка и сбор грибов по заказу, а также уже приготовленные грибы.