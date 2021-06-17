Стремительный рост спроса на новые и подержанные велосипеды стал головной болью для производителей велозапчастей и тех, кто ими торгует — поставки задерживаются, и чтобы дождаться велосипеда, приходится ждать по несколько месяцев.

Дефицит велосипедов и запчастей наблюдался еще в прошлом году, когда из-за пандемии многие жители перешли с общественного транспорта на двухколесный. К тому же, были закрыты фитнес-залы, и люди искали варианты полезного времяпрепровождения или просто хотели занять себя чем-то вне дома в то время, пока нет мероприятий.

Поставки задерживаются на 400 дней

Несмотря на то, что пандемия постепенно отступает, спрос на велосипеды продолжает расти, и в связи с его ростом производители не успевают наращивать мощность — из-за этого производители велосипедов, а также те, кто торгует ими и запчастями или чинит подержаные велосипеды, не могут получить вовремя нужные запчасти. Согласно информации, полученной от многих производителей и продавцов, существенные задержки поставок наблюдаются со стороны производителей велозапчастей Shimano, Giant, Merida и других — широко известных и пользующихся спросом в Латвии.