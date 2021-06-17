Стремительный рост спроса на новые и подержанные велосипеды стал головной болью для производителей велозапчастей и тех, кто ими торгует — поставки задерживаются, и чтобы дождаться велосипеда, приходится ждать по несколько месяцев.

Дефицит велосипедов и запчастей наблюдался еще в прошлом году, когда из-за пандемии многие жители перешли с общественного транспорта на двухколесный. К тому же, были закрыты фитнес-залы, и люди искали варианты полезного времяпрепровождения или просто хотели занять себя чем-то вне дома в то время, пока нет мероприятий.

Поставки задерживаются на 400 дней

Несмотря на то, что пандемия постепенно отступает, спрос на велосипеды продолжает расти, и в связи с его ростом производители не успевают наращивать мощность — из-за этого производители велосипедов, а также те, кто торгует ими и запчастями или чинит подержаные велосипеды, не могут получить вовремя нужные запчасти. Согласно информации, полученной от многих производителей и продавцов, существенные задержки поставок наблюдаются со стороны производителей велозапчастей Shimano, Giant, Merida и других — широко известных и пользующихся спросом в Латвии.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент
Что дает подписка

Source

DELFI Bizness

Sharing Options

Source

DELFI Bizness

Tags

Велосипеды
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус