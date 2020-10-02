Ресторатор Мурад Юшко бросил успешную карьеру в Москве и вернулся в родную Ригу, чтобы реализовать мечту: открыть свой ресторан. За пять лет он запустил несколько проектов, причем два из них открыл в разгар коронакризиса – японское бистро Unagi Inu и рамен-бар Rūme, по вечерам превращающийся в стейк-хаус. Легко ли было принять такое решение? И как выглядит гастрономическая Рига на фоне мегаполисов? Об этом Мурад рассказал в беседе с порталом DELFI.

Мурад Юшко – совладелец рыбного бистро и магазина Zivju lete, ресторана японской кухни робатаяки COD, японского бистро Unagi Inu и Rūme, где реализовано два концепта в одном – рамен-бар и стейк-хаус. Все эти заведения – кроме COD – находятся на улице Дзирнаву. И теперь, несмотря на то, что у Мурада есть еще одна задумка, он берет паузу.

"Почему я вернулся? Это серьезный вопрос, за пять минут не ответить. Много причин. Продуктовое эмбарго, аннексия Крыма, да и вообще мне там просто противно стало жить. Мне стала неприятна не страна и люди, а система, которая захватила в этой стране власть, узурпировала. Я просто захотел вернуться, к тому же мы с женой ждали ребенка. Последний свой проект я делал на одних россиян в Дубае, я его закончил, запустил, и думаю – ладно, все! В Москву больше не хочу, поеду домой. Хочу, чтобы сын родился в Риге, дома, у меня на родине. Идти работать на кого-то я не хотел, потому что никто здесь не смог бы поддерживать мой гонорар после Москвы, и я решил, что пора рисковать, пора попробовать все свои знания реализовать для себя".

И Мурад действительно рискнул. На карту было поставлено все: 20 тысяч евро, которые ему удалось накопить, столько же – взятых взаймы у друга. Пришлось заложить и мамин земельный участок. Все деньги были вложены в первый проект – Zivju lete. "Это был мой пробный шаг в Риге. Я хотел просто немного прощупать почву, потому что я 13 лет здесь не жил, приезжал наездами к родителям три раза в год. И чтобы понять, что здесь вообще в индустрии происходит, я решил начать с такого маленького, понятного, несложного концепта, которого в Риге в принципе не было", – объясняет он.

Бистро стало популярным – на тот момент рижские рыбные рестораны были достаточно дорогими, а Zivju lete находилось в другом ценовом сегменте. Однако первый блин оказался комом. "Я сам допустил ряд ошибок. Многие процессы внутри не отладил, и на фоне мимолетного успеха начал реализовывать свою давнюю мечту – COD – японский ресторан высокого уровня, словил такую легкую звезду. Не делегировал какие-то менеджерские моменты", – признает Мурад.