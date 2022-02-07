Скачок цен на энергоресурсы, дефицит рабочей силы и возникшие из-за пандемии проблемы с логистикой спровоцировали в Европе рекордный за последнее десятилетие скачок цен на продукты питания. Delfi изучил, как правительства других стран Евросоюза пытаются остановить инфляцию и что из этого опыта может пригодиться Латвии.

Как на дрожжах

По данным Eurostat, в 2020 году европейцы тратили на еду в среднем 13,5% своих доходов. Однако по отдельным странам показатели сильно отличаются. Если в странах "старой" Европы – в Люксембурге, Ирландии, Дании, Германии, Австрии — продуктовая корзина "весит" примерно 10% семейного бюджета, то в регионе "новой" Европы — Румынии, Польше, Венгрии, Литве, Эстонии, Венгрии и Латвии — уже от 18 до 25%.

В свою очередь, 2021 год запомнился европейцам особенно активным ростом цен. Как отмечает в своем докладе Еврокомиссия, в декабре 2021 года основные продукты питания в странах ЕС стоили на 5,3% дороже, чем в декабре 2020-го. В тройку стран с рекордно высокими показателями продуктовой инфляции вошли Эстония (12,0%), Литва (10,7%) и Латвия (7,9%). Отдельные категории товаров дорожали еще быстрее. Например, хлеб за год в Латвии вырос в цене на 9,2%, молоко и сыр — на 12,9%, растительное масло — на 16,5%, а овощи — на 18,6%.