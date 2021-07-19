Дачи на лето сдавали в аренду даже в советское время — а сейчас существует Airbnb. Изначально платформа создавалась с целью заработка на краткосрочной аренде, но незадолго до пандемии в туристических регионах этот и похожие ресурсы составили конкуренцию традиционному гостиничному бизнесу и даже жилищному рынку. Изменилась и платформа booking.com, ранее ориентированная на гостиницы — теперь она предлагает в том числе краткосрочную аренду жилья. Объявления на обоих ресурсах, а также на портале ss.com свидетельствуют о том, что в Латвии достаточно богатое предложение аренды жилья для отдыха.

К тому же, данные о сделках с недвижимостью демонстрируют, что в прошлом году — по мере распространения вируса и введения различных ограничений, многие искали возможности "сбежать" из города, ближе к природе, стали допускать изменение образа жизни, а некоторые даже приобрели небольшие земельные участки и вложились во второе жилье. DELFI разбирается, что нужно учесть, если вы хотите заработать на краткосрочной аренде жилья для отдыха.

Место особенно важно

Партнер Starlex Investment, экономист в сфере недвижимости Аусеклис Сарканс утверждает, что спрос на жилье для отдыха определенно есть: "Это демонстрирует, к примеру, проект Albatross House в Кестерциемсе. Бывший спортивный лагерь на берегу моря был обновлен и переделан в жилой комплекс — и все квартиры уже удачно распроданы. Определенную лепту в процесс продажи, возможно, внес и Covid-19".