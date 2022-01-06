Почему многим предприятиям до сих пор не выплатили помощь за октябрьский локдаун? А за следующие дадут? Сколько ковидных миллионов ушло на детей и пенсионеров? Почему отмена микроналогов — это правильно? Когда в Латвии будет минимальная еврозарплата? Как много работников получает в "конвертах"? Сработали ли затраты на поощрение вакцинации? Каких новых кульбитов ждать от цен? Правда, что с экономикой Латвии все хорошо? Министр финансов Янис Рейрс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Благодаря или вопреки ковиду, последнее правительство по срокам уже пережило всех своих предшественников. Даже Кабинет министров Кучинскиса. Министр финансов Янис Рейрс считает это явным показателем стабильности власти. Тем более что поступления от налогов в бюджет, вместо того, чтобы снижаться под давлением коварного вируса, неуклонно растут, а социальный бюджет, благодаря избавлению от льготных налоговых режимов, пухнет как на дрожжах.

В начале года министр финансов анонсировал более 20 разных программ — социальных и экономических — поддержки предпринимателей и работников: гранты на оборотные средства предприятий, субсидированные рабочие места, пособия по простою. К осени помощь стала более избирательной: Минфин предложил бизнесу приспосабливаться к новым нормам, а помогать обещал лишь тем, чей бизнес в октябрьский локдаун терпел полную катастрофу. Увы, многие предприятия, подав все документы на соответствие новым нормам, помощи не получили до сих пор.

При всем при том министр предлагает смотреть на будущее оптимистично: "Тем более что с омикроном все почти уже провожают ковид как таковой. Мы уже не смотрим, как снова все закрывать, а думаем, как со всем этим жить".

Вопросы, на которые ответил министр Янис Рейрс:

  • Правда, что бюджет-2022 больше, чем в предыдущие годы?
  • Что происходит с госдолгом Латвии и как будем отдавать?
  • Почему многим еще не выплатили помощь за октябрьский локдаун?
  • Какая инфляция нас ждет?
  • Как притормозить цены на энергию?
  • Как Латвия борется с инфляцией?
  • Когда введут единую европейскую "минималку"?
  • Что происходит с необлагаемым минимумом?
  • Что происходит с социальным бюджетом и пенсиями?
  • Что происходит с зарплатами в "конвертах"?
  • Есть ли резервы на помощь предпринимателям в 2022 году?
  • Сработали ли денежные поощрения вакцинации?
  • Приведет ли рост ставок ЕЦБ к удорожанию ипотеки?
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