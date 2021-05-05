Цены на некоторые лесоматериалы в последнее время очень выросли, подорожала также мебель, палеты, модульные дома и другие изделия из дерева. Предприниматели признают, что рост цен продолжится, могут сохраниться и проблемы с задержками поставок.

Подорожание и дефицит — повсюду

Рост цен наблюдается как в Европе, так и за океаном. Производители разных стран высказывают опасения по поводу сложившейся ситуация, отмечая, что прогнозировать дальнейшую динамику цен очень сложно.

Перемены почувствовали и латвийские предприятия, работающие на местный рынок и экспорт. Согласно данным, рост цен продолжится. В марте 2021 года в сравнении с февралем уровень цен латвийских производителей промышленной продукции вырос на 1,4%. Цены на продукцию, реализованную на местном рынке, выросли на 0,7%, на экспортную продукцию — на 2%. На экспорт в страны еврозоны — на 1,5%, за пределы стран еврозоны — на 2,4%. На это повлияло удорожание производства изделий из древесины, дерева и пробки, за исключением мебели, а также производство отдельных продуктов питания.

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