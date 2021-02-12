Латвия пока не планирует отменять требование носить маски в общественных местах — скорее всего, маски останутся с нами как минимум до апреля. Более того: теоретически, не исключен вариант, при котором придется заменить привычные тканевые и медицинские маски на маски более высокого уровня защиты. Что это может значить для потребителей? Как понять, надежна ли такая маска, и как не купить бесполезный респиратор?



В середине января Германия и Австрия ужесточили требования к использованию масок: теперь в магазинах и общественных местах нужно носить маску стандарта FFP2.



Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что Латвия в какой-то момент может последовать этому примеру. Он подчеркнул, что такие маски более эффективны, чем тканевые или обычные медицинские, однако их закупки связаны со значительными расходами. Поэтому пока необходимость использовать такие маски в Латвии не обсуждается.



"На данный момент этот вопрос не включен в повестку дня правительства", — заявил глава Отдела коммуникации Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс. По его словам, если ситуация с распространением Covid-19 останется тяжелой, Кабинет министров будет решать, стоит ли переходить на более надежные маски, нужно ли их закупать централизованно и следует ли обеспечить ими социально уязвимые группы населения.



Торговля масками (респираторами) стандартов FF2 или KN95 в Латвии активно идет с весны прошлого года. "Если доказано соответствие респиратора требованиям, производитель помечает товар знаком СЕ с номером уполномоченной структуры. На рынке ЕС можно продавать только те респираторы, которые соответствуют требованиям Регулы", — подчеркивает представитель PTAC Санита Гертмане. Однако, если внимательно изучить предложения в интернете, то можно найти маски и респираторы, которые не соответствуют необходимым требованиям безопасности. Как такое возможно?