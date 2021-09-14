Это первая часть серии публикаций о том, как живет "двойной" город Валга-Валка на границе Латвии и Литвы. Вторая часть посвящена языковому пространству, в котором переплетаются латышский, эстонский и русский языки. Как эстонская Валга стала и полем для смелых экспериментаторов, и последним бастионом для консервативных родителей? Почему латвийские дети могут продолжать учиться на русском языке, но иногда выбирают погружение в эстонскую языковую среду? Рабочие места с более высокой зарплатой, дешевое и доступное жилье, щедрая социальная поддержка и образование на русском языке — мощные магниты, которыми эстонская Валга перетягивает жителей и налоги соседней Валки и всего северо-востока Латвии. А еще недавно туда ездили рожать даже из Риги… Портал Delfi посетил "один город на два государства" в период затишья пандемии.

Из восьмивековой истории основанного еще ливонцами поселения Валк (Walk) лишь последнюю сотню лет он разделен границей. После того как в 1917 году Эстония помогла Латвии обрести независимость, а потом запросила компенсировать расходы.

"В латвийской части тогда осталось всего 50 домов, — рассказывает глава самоуправления Валки Вентс Армандс Крауклис. — Отношения с Эстонией были совсем не дружелюбными — латыши считали, что потеряли свою землю. Часть населения отошедшей Эстонии территории города осталась жить в своих домах, половина не смирилась со сменой гражданства и перебежала на латвийскую сторону, отстроившись заново. В уменьшившейся Валке даже организовали отдельное водно-канализационное хозяйство. Раз в году границу открывали и устраивали футбол между двумя частями города. Эта битва чести собирала тысячи зрителей… Потомки некоторых семей, оставшихся тогда в Эстонии, до сих пор поддерживают латышскость, отправляя детей учиться в школы Валки".

Это первая часть серии публикаций о том, как живет "двойной" город Валга-Валка на границе Латвии и Литвы. Вторая часть посвящена языковому пространству, в котором переплетаются латышский, эстонский и русский языки. Как эстонская Валга стала и полем для смелых экспериментаторов, и последним бастионом для консервативных родителей? Почему латвийские дети могут продолжать учиться на русском языке, но иногда выбирают погружение в эстонскую языковую среду?

В советское время города оказались в одной стране, но разных республиках — физически граница стала условной. После восстановления независимости в 90-х на разделительной полосе появились пограничники с собаками. Вступление обеих стран в ЕС и Шенген в очередной сделало границу прозрачной, а ощущение единого поселения реальным.

И тут вмешался коронавирус: мартовским утром 2020 года работники из Валки не смогли попасть на производства Валги, где их зарплаты выше латвийских на несколько сотен евро. Вечером валгские жители не смогли закупиться дешевым алкоголем в Валке…. Впрочем, если технически рубеж снова стал явным только в прошлом году, то в экономическом и культурном развитии Валка и Валга пребывают на разных планетах уже довольно давно, в чем журналисты портала Delfi убедились лично…