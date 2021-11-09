Во время обыска в тюрьме Румму в 2004 году у одного из заключенных была изъята фотокамера. Фотографии подлежали уничтожению, однако надзирателю Марии Морозовой удалось их сберечь.

Мария семь лет проработала старшей по тюремному блоку. Она стала первой женщиной-надзирателем, которая постоянно напрямую контактировала с заключенными. 

Расположенный в 45 км от Таллина карьер Румму в последние годы стал популярной туристической достопримечательностью. В 1938 году в карьере начали добывать вазалеммаский плитняк и мрамор. В качестве рабочей силы использовали заключенных тюрьмы. Выработанная порода превратилась в живописную гору, а после остановки работ карьер и часть зданий тюрьмы ушел под воду. Сегодня изумрудная вода карьера, а также необычный рельеф привлекают тысячи туристов. На территории бывшей тюрьмы проводятся экскурсии.

"Как уже нередко бывало в моей жизни, в этом случае простая шутка в итоге стала реальностью", — рассказывает Мария. В тюрьме она работала в отделе логистики. Друзья-коллеги — в отделе кадров. И как-то раз на перекуре приятельница ей говорит: да ты вообще понимаешь, сидя за своим компьютером, какая должность у нас самая оплачиваемая?

Вот, пожалуйста: старший надзиратель тюремного блока. Марии мысль понравилась, но отнеслась она к ней не всерьез. Речь шла о должности в блоке для заключенных, которых использовали в качестве рабочих, и она полагала, что вряд ли женщину возьмут на такой важный пост.

Курилка находилась на лестничном пролете между двумя этажами. Мария поднялась выше, постучалась в двери кабинета директора тюрьмы Олави Израэля и попросила ее принять. Директор как раз был свободен.

"Олави, хочу стать старшим надзирателем по блоку", — начала она разговор. Директор недоверчиво взглянул на Марию. "Я из-за денег, дело в зарплате", — добавила она.
В воздухе повисла тишина, которую, наконец, прервал голос директора. "Ладно, хорошо. Даю тебе месяц, чтобы передать дела. Второй блок теперь твой".

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