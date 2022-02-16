"Есть четкие планы эвакуации, — рассказывает глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. — В первую очередь будем вывозить детей, особенно из интернатов и детских домов. Потом эвакуация пожилых людей. У нас бомбоубежища на территории всей области, учения проводим регулярно. Честно говоря, за восемь лет люди привыкли к войне. Вот это действительно страшно".

Военно-гражданская администрация базируется в Северодонецке, небольшом промышленном городе — на востоке Украины таких десятки. Советская архитектура, промзоны: в феврале город производит довольно мрачное впечатление. Но на улицах вполне спокойно. Военных не так много, местные живут привычной жизнью. Наталья, с которой мы разговорились на улице, уверена, что напряжение создают СМИ — и украинские, и российские. "У моей соседки там дети живут, и прекрасно живут. Все у них хорошо", — говорит она. Андрей, который переехал Северодонецк после событий 2014 года, согласен: "Да нет напряжения. Не чувствуется. Мы не боимся. Ну, если что-то и будет, я буду защищать в первую очередь этот город".

Золотое находится совсем близко к линии разграничения, до территории так называемой Луганской народной республики всего несколько сотен метров. По ночам здесь регулярно стреляют — украинские военные утверждают, что со стороны ЛНР стрельба идет наугад, для провокации. "Я всегда говорю: у нас две войны. Одна началась в 1991-м году, вторая — в 2014-м. Та, что с 1991 года гораздо хуже. Мы боремся с коррупцией, воровством, олигархией. И она нанесла намного больше ущерба. Это война самих с собой", — говорит глава военно-гражданской администрации Золотого, Алексей Бабченко.