В 2020 году Европейская система контроля за опасными товарами RAPEX зафиксировала в Латвии 27 потенциально вредных для здоровья и опасных для жизни товаров. Как в списке было много детских игрушек, однако свои коррективы внес и коронавирус. В этом году в продаже было обнаружено несколько моделей респираторов и защитных масок, не соответствующих требованиям. Delfi обобщает список опасных товаров, обнаруженных в Латвии в 2020 году.

Если товар признан небезопасным, он проходит оценку степени риска для здоровья и жизни потребителя. Если риск значителен, то товар необходимо исключить из всего торгового цикла, а также отозвать у потребителей.

Надзор за безопасностью товаров в Латвии ведет Центр защиты прав потребителей (PTAC). "Фактически, все товары, которые были признаны небезопасными в Латвии, можно найти в базе данных RAPEX, — заявила Delfi глава Отдела по вопросам коммуникации и поддержки потребителей PTAC Санита Гертмане. Во всех 27 случаях были товары были отозваны из магазинов, часть из них была уничтожена.

Приоритетом являются игрушки, говорит Гермтане. Каждый год в сферу внимания попадают различные группы игрушек, в зависимости от того, насколько они популярны среди детей. "Производители игрушек после проверок и тестирования товаров поняли проблемы и стали соблюдать правила безопасности. Игрушки, которые не так давно появились на рынке, обычно имеют больше проблем с безопасностью. Мы наблюдали это в прошлом году, например, при тестировании слаймов. Из семи протестированных у трех были проблемы", — пояснила Гертмане.

27 опасных товаров, выявленных в Латвии в 2020 году