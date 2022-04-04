С начала войны в Украине Россия превратила Беларусь в плацдарм для наступления. С беларусских военных аэродромов взлетают в сторону Украины истребители и бомбардировщики, с полигонов запускают ракеты. И если остановить самолеты и ракеты голыми руками беларусы не могут, то с переброской личного состава и техники по железным дорогам все не так однозначно.

В ночь на 30 марта 2022 года на участке Осиповичи — Гомель были вскрыты два релейных шкафа сигнализации, централизации и блокирования (СЦБ). В таких шкафах размещается аппаратура систем железнодорожной автоматики. Один из шкафов "партизаны" успели поджечь, однако затем по ним открыли огонь находившиеся в лесополосе солдаты внутренних войск МВД Беларуси. Группе диверсантов удалось уйти от преследования. Это был первый случай в истории "новой рельсовой войны", когда по людям открыли прицельный огонь.

Это лишь один эпизод "рельсовой войны", которая идет в Беларуси весь март. Взрывать мосты и рельсы, как это делали деды и прадеды современных беларусов в ходе Второй мировой войны, уже не нужно. Достаточно выводить из строя автоматизированные системы управления светофорами и переводом стрелок, а также совершать кибератаки на компьютерную инфраструктуру Беларусской железной дороги.

"Массовая измена Родине"

Как сообщает телеграм-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" (создан в 2020 году во время массовых протестов в стране), диверсии на различных перегонах и направлениях беларусской железной дороги происходят по нескольку раз в неделю, начиная с четвертого дня войны — 28 февраля. По всей стране на стратегически важных направлениях стали загораться релейные шкафы: часто сразу по два, нарушая таким образом движение поездов в двух направлениях.