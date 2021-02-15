Снежным и морозным утром 16 февраля 1976 года в Риге произошла самая трагическая катастрофа в истории латвийских железных дорог. Скорый поезд, который шел из Ленинграда в Ригу, столкнулся с двумя локомотивами, двигавшимися ему навстречу. Погибли 46 человек. Виновными были признаны стрелочницы и дежурная по станции, три молодые женщины. Однако причины, которые привели к крушению, оказались гораздо глубже. Delfi рассказывает историю катастрофы скорого поезда "Балтика".

В воскресенье, 15 февраля, в Риге было холодно: термометры показывали -15 градусов, но синоптики обещали, что к понедельнику станет чуть теплее: до "минус пяти". Ночью шел сильный снег, дороги и мосты замело. К утру завалило снегом и маленькую железнодорожную станцию "Югла".

К станции приближался фирменный поезд "Балтика", следовавший по маршруту "Ленинград — Рига". Пассажиры готовились выходить: многие уже сидели в верхней одежде, кто-то накинул китель и вышел покурить в тамбур. Говорили, возможно, о хоккее или фигурном катании: эти виды спорта в СССР были почти что религией. Только что завершились Олимпийские игры в Инсбруке, и в воскресенье вечером Центральное телевидение показывало церемонию закрытия, а перед этим — показательные выступления по фигурному катанию. Советские фигуристы выиграли две золотые и две серебряные медали. Хоккейная сборная снова стала первой.

Железнодорожное руководство тоже, вероятно, пребывало в хорошем настроении. Коллектив Прибалтийской железной дороги только что стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования по итогам работы в четвертом квартале 1975 года. "Труженикам магистрали присуждено переходящее Красное знамя Министерства путей сообщения СССР и ЦК отраслевого профсоюза. Хороший старт взяли железнодорожники Прибалтики и в десятой пятилетке", — бодро сообщала газета "Циня".

"Нас принимают на занятый путь"

"Мы с мужем проснулись от сильного грохота. Жили на улице Балтэзера, возле переезда, — вспоминает Лариса. — Выглянули в окно и увидели, что стоит поезд, и один вагон как бы встал на дыбы и залез на второй. Оделись и пошли посмотреть, что случилось. Сначала было тихо, потом начались крики".

Поезд "Балтика" на полном ходу врезался в локомотивы, которые двигались ему навстречу.