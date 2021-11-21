Однажды власти Англии сообщили в латвийское посольство о судебном иске — мальчика 7 лет и 3-летнюю девочку забрали из семьи, подозреваемой в насилии. Соцслужбы и министерство юстиции Латвии были шокированы тем, что родители отказывались признавать, что их дети стали жертвами. Признать свою вину их не убедила даже подборка фотографий на 25 страницах, где были зафиксированы травмы (у мальчика по всему телу — на ногах, руках, голове и даже в интимных местах). По итогам разбирательства английский суд постановил, что детей следует поместить в приемную семью в Англии. И это не единичный случай.

По статистике, из латвийских семей, живущих за границей, ежегодно изымают около 40 детей. Чаще всего это происходит в Великобритании, Ирландии, Германии, Норвегии, Швеции и Исландии. Что они делают не так?

Недавно министерство юстиции Латвии обновило и разработало для родителей специальные инструкции. Что можно делать, а что нельзя? Как защищают права детей в Европе и как латвийские инстанции помогают родителям найти выход из трудной ситуации?