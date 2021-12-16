Первый снег, гололед, "летняя резина", пробки, аварии. Эта история, которую в народе часто называют "днем жестянщика", повторятся в Латвии каждый год. В 2021-м году жестянщики отмечали свой день 28-29 ноября, когда количество аварий выросло вдвое.

Несмотря на попытки министерств, ведомств и ответственных структур решить вопрос безопасности движения, показатели меняются в лучшую сторону с жутким скрипом. По ДТП с летальным исходом Латвия по-прежнему занимает второе место в ЕС, а количество аварий даже при локдауне ползет вниз довольно медленно.

Полиция и страховщики считают, что чаще всего аварии происходят по вине участников движения и плохого технического состояния автопарка. Эта версия подтверждается и статистикой. Водители же часто полагают, что проблема в состоянии дорог и инфраструктуры. По-своему правы, вероятно, и те, и другие. Тем не менее, в Латвии совершенно точно есть "черные точки", где аварии происходят регулярно — при любом раскладе и любых усилиях.

В поисках наиболее опасных мест на дорогах Латвии портал Delfi изучил карты "черных точек" — их в открытом доступе как минимум три. Причем каждая опирается на свой набор данных и свои критерии отбора.