Активность самоуправлений по привлечению инвестиций и новых компаний на свои территории существенно отличается. У разных самоуправлений активность в привлечении инвестиций и новых предприятий — тоже разная. Одни находятся в стагнации и не спешат поддерживать бизнес на своих территориях, другие же, наоборот, как только узнают о новых проектах — тут же начинают готовить заявки. С приближением муниципальных выборов портал Delfi изучил, как муниципалитеты справляются с привлечением инвестиций, и какие сферы планируют развивать кандидаты в депутаты разных краев.

Активность местных властей проявляется по-разному: кто-то пытается привлечь компании, кто-то использует средства ЕС для поддержки бизнеса, восстановления деградированных территорий, развития инфраструктуры, кто-то берет кредиты для привлечения инвестиций. В некоторых самоуправлениях успешная комбинация этих видов деятельности в последние годы стала основой для дальнейшего роста. Правда, привлеченные средства не всегда расходуются на нужды, которые в будущем создадут добавленную стоимость. Бывает, что инвестиции муниципалитетов могут создать дополнительную финансовую нагрузку в будущем.

Туризм — старая песня о главном

Анализ партийных обещаний перед выборами показывает: привлечение инвестиций — не очень популярный аспект. В некоторых краях Латвии эту цель включили в программы несколько партий, в других — лишь одна-две. Сферы бизнеса, которые кандидаты в депутаты обещают развивать в будущем, практически не изменились со времен предыдущих выборов: туризм и производство, инвестиции в инфраструктуру для привлечения новых предприятий. Некоторые партийные программы вообще не затрагивают такой вопрос, как развитие бизнеса, или уделяют ему всего несколько строчек. В большинстве партийных программ акцент поставлен только на туризме.