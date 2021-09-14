Семилетний ребенок с одним языком — "неразумное расточительство", считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Уже в детстве надо освоить еще один, а лучше два языка. В этом смысле эстонская Валга — как поле для смелых экспериментаторов, так и последний бастион для консервативных родителей. Здесь можно остаться в своем языковом поле с основным образованием на русском языке и средним в пропорции 40 на 60, а можно рискнуть, погрузив ребенка в эстонский с нуля.

Это вторая часть серии публикаций о том, как живет "двойной" город Валга-Валка на границе Латвии и Литвы. Как выглядела жизнь на границе до пандемии, и что изменилось сейчас? Работа и миграция, охота за более высокими пособиями и дешевым алкоголем, латвийские роженицы в Эстонии и эстонская полиция в Латвии: об этом в первой части серии.

"Моя бабушка говорила, что интеллигентность начинается с четырех языков, — поддерживает идею председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис. — Я вот знаю только три — латышский, русский и английский. Ну и когда эстонские коллеги говорят между собой на совместном совещании с Валгой, понимаю, куда ветер дует. На празднике города в Валге выдаю речь на эстонском, но готовлюсь к этому. Язык наших соседей — ужасно сложный, но детям его освоить гораздо проще".

В Валге до сих пор есть возможность обучения на русском языке до 9-го класса — эстонский язык преподается как предмет, а также интегрирован в часть уроков, где язык не принципиален. Родители из Латвии активно пользуются такой возможностью. В итоге их дети оказываются более готовыми к интеграции в Эстонию, нежели в Латвию. Не дожидаясь очередных локдаунов, портал Delfi отправился на границу.

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