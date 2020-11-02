Ровно 30 лет назад, 2 ноября 1990 года, в городе Дубоссары произошло первое вооруженное столкновение между Молдавией и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республикой. Развернувшаяся в регионе война перешла в стадию замороженного конфликта. С тех пор узкая полоса земли вдоль левого берега Днестра, населяемая сотнями тысяч людей, существует в качестве непризнанного государства. Отсутствие компромисса в вопросе статуса приднестровской территории и политические интересы задействованных в конфликте сторон оставляют мало надежд на его скорое урегулирование.

Бессарабия и левобережье

Подобно многим горячим точкам на постсоветском пространстве, истоки Приднестровского конфликта можно обнаружить в административно-территориальном устройстве СССР. Внутренние границы советского государства далеко не всегда соответствовали историческим и этническим реалиям.

Молдавия в современных юридических границах состоит из двух областей — Бессарабии, лежащей по правую сторону Днестра, и Приднестровья — левобережья, зажатого между Днестром и сегодняшней Украиной. Оба региона принадлежали Российской империи, однако после ее распада Бессарабия отошла Румынии, а Приднестровье — СССР. Советская власть не признавала Бессарабию в составе Румынии, считая область своей незаконно оккупированной территорией, и ждала подходящей возможности решить т. н. "бессарабский вопрос".

Такая возможность появилась в результате заключения пакта Молотова-Риббентропа — секретный протокол относил Бессарабию к советской сфере влияния. Летом 1940 года СССР предъявил Румынии ультиматум с требованием "вернуть" регион. Требование было удовлетворено. На основе полученной территории Советский Союз в том же году создал Молдавскую ССР, включив в нее и Приднестровье. Так Бессарабия и левобережье Днестра впервые оказались в едином политико-территориальном образовании. Данное административное объединение заложило раскол, обнажившийся в условиях горбачевских реформ конца 1980-х.

Раскол

Гласность и Перестройка вызвали в советских республиках всплеск политической активности. СССР затрещал по швам. Как и в Латвии, в 1989 году в Молдавской ССР возникло общественное движение "Народный фронт", ставшее главной движущей силой пробуждения национального самосознания и обретения независимости. Республику заполонили массовые митинги против советской власти. Антисоветские настроения сопровождались и прорумынскими — Молдавию и Румынию объединяет как минимум один и тот же язык (сегодня мнения на этот счет варьируются в зависимости от тех или иных политических взглядов). Считается, что именно вопрос о языке стал отправной точкой в конфликте между стремящейся к суверенитету Молдавией и Приднестровьем, до сих пор существовавших в рамках советской политики двуязычия.

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