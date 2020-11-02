Если бы не Михаил Горбачев, возможно, советские граждане скупали бы сейчас парижские бутики, а не китайские. Но от этого они бы не перестали быть несвободными. Считает режиссер-документалист Виталий Манский, чья картина "Горбачев.Рай" 30 ноября закроет 1-й Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga (14-й по счету Artdocfest).

В следующем году Михаилу Горбачеву будет 90. Так сложилось, что в канун этого впечатляющего юбилея Латвия произвела два монументальных культурных проекта, переосмысляющих жизнь и дела первого и последнего руководителя СССР.

10 октября в московском Театре Наций прошла премьера спектакля Алвиса Херманиса "Горбачев" с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях. 1 декабря в кинотеатре Splendid Palace, на закрытии фестиваля Artdocfest в Риге, покажут премьеру новой работы режиссера Виталия Манского "Горбачев. Рай"

Живущий в Латвии российский режиссер украинского происхождения Виталий Манский дружит и общается с Михаилом Горбачевым уже более 20 лет. В 2001 году к 70-летию последнего президента СССР на телеканале "Россия" вышел первый документальный фильм Манского о нем "Горбачев. После империи". Он прервал долгий период молчания вокруг сложившего полномочия автора перестройки и того, что впоследствии Путин назовет "крупнейшей геополитической катастрофой" — распада Советского союза. И вот новая работа — съемки последних двух лет.

Роль Горбачева. "Латвия — очевидный бенефициар всей этой истории"

- Отношение к Горбачеву на территории бывшего СССР — мягко говоря, неоднозначное. Те, кто не встроился в капитализм, обвиняют его в обнулении всей их жизни. Те, кто встроился, тоже имеют претензии. Скажем, в недавнем интервью Delfi Евгений Чичваркин сообщил, что Горбачев восемь лет был его соседом, и бизнесмен еле сдерживался, чтобы не наговорить резкостей: "Берлинская стена" рухнула не потому, что Горбачев такой реформатор, а потому что тот ее держать был не в состоянии, а сколько крови пролилось!" Юрист Елена Лукьянова считает, что во время путча и своего "заточения в Форосе" Горбачев выжидал, кто победит, а в итоге проиграл — был вышвырнут из политики… А как оцениваете его роль вы?

- Как ни странно, относясь очень позитивно к Горбачеву, я готов принять все упреки в его адрес, которые вы перечислили: и выжидание в Форосе, и неспособность удержать "Берлинскую стену", и грандиозные потери очень многих людей… Но все эти упреки меркнут перед одним очевидным, бесспорным и главным его плюсом — он начал процесс изменения, а впоследствии и разрушения советской тоталитарной системы.

Для меня главная загадка Горбачева — как человек, от ногтей кооптированный в советскую партийно-карьерную систему, прошедший ее от самого низа до самого верха, получил власть? И будучи не просто лояльным, а плоть от плоти продуктом этой системы, не имея ни единого доверительного лица в высших эшелонах власти (среди членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС), запустил процесс слома системы? И лишь потом начинаются анализы этого процесса — насколько это правильно, быстро, профессионально, ответственно, эффективно… Это все не имело бы никакого шанса, если бы он процесс не начал. Если бы не это — зуб даю, что мы бы сейчас праздновали 90-летие генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в Латвийской ССР.

И потом, я бы понял, если бы это обсуждение возникло с корреспондентом газеты "Солнце нашей зари" в Душанбе, но Латвия — очевидный бенефициар всей горбачевской истории. Не думаю, что даже кто-то из местных русскоязычных неграждан готов променять свой статус негражданина Латвии на гражданство Туркмении или Узбекистана.

- Вы уверены, что без помощи Горбачева система сама бы не рухнула под тяжестью накопившихся проблем?

- 54-летний энергичный генеральный секретарь, каким был на тот момент Михаил Сергеевич, уж десять лет — как пить дать держал бы власть, просто не икая.