Неудачи в бизнесе и личной жизни закинули 45-летнего Олега Резника из Латвии в Гамбию — страну, большая часть которой в 17-м веке была колонией Курляндии. Макбук, смартфон, образование и личный опыт позволили рижанину начать жизнь с нуля и преуспеть. Сегодня он — коммерческий директор крупнейшей в стране гостиничной сети Djeliba Leisure Group и муж местной красавицы. Олег убедился, что "Африка не так страшна, как мы ее боимся", и приглашает латвийских туристов и предпринимателей в Гамбию. Он уверен: латвийцам там есть где развернуться.

У Олега Резника — два образования: инженерное по радиоэлектронике и экономическое по управлению бизнесом. В начале 2000-х он занимался импортом автомобильных деталей и аксессуаров в Балтию и Россию. В кризис 2008 года продажи резко остановились — пришлось спешно закрывать магазин.

"Какое-то время удавалось торговать на Европу, но потом началась жесткая конкуренция с литовцами и поляками, я допустил ряд серьезных ошибок. В итоге бизнес потерял, да еще остался должен бывшим партнерам. Тут же подтянулись и неудачи в личной жизни, — вспоминает Олег. — Последних два года жил случайными заработками, не мог найти места в жизни. Состояние было близкое к депрессии".

В этот момент знакомый Олега предложил ему работу в Гамбии, в сфере оптовой торговли электроникой. Терять было нечего, и Олег решил попробовать. Так в начале 2019 года он оказался в стране, о которой знал лишь одно: четыре века назад она была колонией Курляндского герцога Екаба…

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