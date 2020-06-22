Неудачи в бизнесе и личной жизни закинули 45-летнего Олега Резника из Латвии в Гамбию — страну, большая часть которой в 17-м веке была колонией Курляндии. Макбук, смартфон, образование и личный опыт позволили рижанину начать жизнь с нуля и преуспеть. Сегодня он  коммерческий директор крупнейшей в стране гостиничной сети Djeliba Leisure Group и муж местной красавицы. Олег убедился, что "Африка не так страшна, как мы ее боимся", и приглашает латвийских туристов и предпринимателей в Гамбию. Он уверен: латвийцам там есть где развернуться.

У Олега Резника — два образования: инженерное по радиоэлектронике и экономическое по управлению бизнесом. В начале 2000-х он занимался импортом автомобильных деталей и аксессуаров в Балтию и Россию. В кризис 2008 года продажи резко остановились — пришлось спешно закрывать магазин.

"Какое-то время удавалось торговать на Европу, но потом началась жесткая конкуренция с литовцами и поляками, я допустил ряд серьезных ошибок. В итоге бизнес потерял, да еще остался должен бывшим партнерам. Тут же подтянулись и неудачи в личной жизни, — вспоминает Олег. — Последних два года жил случайными заработками, не мог найти места в жизни. Состояние было близкое к депрессии".

В этот момент знакомый Олега предложил ему работу в Гамбии, в сфере оптовой торговли электроникой. Терять было нечего, и Олег решил попробовать. Так в начале 2019 года он оказался в стране, о которой знал лишь одно: четыре века назад она была колонией Курляндского герцога Екаба…

Внимание! Портал Delfi также приглашает откликнуться репатрианта из другой бывшей колонии Курляндии — Тобаго, и рассказать о своем опыте жизни на острове. Этот человек анонимно заполнял анкету недавнего исследования миграции Институтом философии и социологии ЛУ. Пишите нам на имейл kristina.hudenko@delfi.lv.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.

Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:

  • Ежемесячно публикуется более 80 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 2,99 на 4 недели:

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form