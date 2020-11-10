Летом 1920 года Борьба за независимость Латвии близилась к завершению. Территория страны была освобождена от бермонтовцев, а с Советской Россией был заключен мирный договор. Латвийские солдаты были вымотаны после битв Первой мировой войны и борьбы за независимость, в их рядах стала хромать дисциплина. В этот момент солдаты 2-го Вентспилсского пехотного полка устроили битву в рижском "квартале красных фонарей" в Пардаугаве, которую можно было бы назвать "Агенскалнской войной".

Во время Первой мировой войны рижские бордели были сосредоточены в Пардаугаве, в районе улицы Гравью. В 1924 году ее переименовали в улицу Валгума, однако фраза "отправиться на улицу Гравью" еще долго оставалась расхожей. В феврале 1920 года в Риге работало 150 зарегистрированных проституток, год спустя — 450, пишет историк Инета Липша в книге "Во власти рижской богемы". Тогда в Риге работало шесть публичных домов, и все они находились на улице Гравью. Эти бордели обслуживали в основном работников заводов и порта, рыбаков, моряков и торговцев, а также солдат и горожан.

Публичные дома в Риге были разрешены, однако один случай заставил правительство пересмотреть это решение. 17 июля 1920 года солдаты 2-го Вентспилсского пехотного полка, находившиеся в увольнении, решили не ехать домой, а провести выходные на улице Гравью. "Солдаты полка в свободное время ходили на улицу Гравью к проституткам. Этих радостей им никто не запрещал, и все бы разрешилось хорошо, если бы в их головах не появились фантазий о различных проделках. Тогда постоялицы улицы Гравью ходили жаловаться в полицию. Но полиция не вмешивалась в конфликты с солдатами", — пишет в воспоминаниях бывший солдат Вентспилсского пехотного полка Янис Эзергайлис.

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