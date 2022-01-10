В канун Нового года Глава Академии наук Иварс Калвиньш заявил, что государство поступило неправильно, установив стандартный временной срок в 6 месяцев для бустерной вакцинации. Научный подход — ориентироваться на уровень антител каждого человека и назначать индивидуальный срок. Портал Delfi попросил главу Государственного совета по иммунизации врача-инфектолога Даце Завадску прокомментировать критику на высоком уровне. Она объяснила, в чем неправ академик.

Еще в начале осени Академия наук Латвии обратилась к правительству с призывом срочно разрешить всем желающим ревакцинацию — со стороны власти тогда не последовало никакой реакции: сказали "нет-нет, никто не рекомендует". Так звучит версия главы Академии наук, в прошлом долголетнего руководителя разрабатывающего медицинские препараты Института оргсинтеза и "отца милдроната" Иварса Калвиньша. По специализации, химика.

Ученый считает, что в этом вина государства, которое руководствовалось ненаучным подходом при введении сроков: в итоге заболели многие из тех, кто считал себя "зеленой зоной" — защищенными двумя (или одним Janssen) прививками. По его убеждению, сроки должен определять уровень антител, ведь при разработке и производстве вакцин фармацевтическим компаниям были заданы вполне конкретные параметры, которых надо было достичь для регистрации препарата.

Тема, сколько антител должен показать лабораторный анализ, чтобы человек чувствовал себя защищенным, сохраняется в центре внимания все время существования коронавируса. Опыт вакцинаций от других болезней (например, энцефалита) убедил, что во многих случаях такой "необходимый и достаточный" уровень существует — пока он не достигнут, бустер можно откладывать годами.

В латвийских лабораториях анализы на антитела Covid-19 предлагают всем желающим, а в их результатах закладывается понятие "референтного интервала". Правда, анализы предлагают сделать на разные антитела — класса G (IgG) к спайковому (S) белку или к капсиду (оболочке ядра вируса). Кроме того, в разных лабораториях антитела измеряются в разных единицах, а соответственно и численные выражения "нормы" сильно отличаются. Было немало случаев, когда в ответе из одной лаборатории антител не хватает до "нормы", а в результатах от другой, у того же клиента и в то же время — уровень "зашкаливает" за "норму".

Так что в случае коронавируса можно считать нормой, да и существует ли она? Тем более что новые штаммы диктуют новые условия игры.