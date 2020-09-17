С 16 по 22 сентября в странах-членах ЕС проходит акция "Дни безопасности Roadpol", организованная европейской сетью дорожной полиции. Полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения, сделав в этом году особый акцент на более уязвимых участников движения (пешеходов, велосипедистов, водителей мотороллеров), а также на использование ремней безопасности и детских сидений. В зоне внимания полицейских также соблюдение скоростного режима и использование телефона за рулем.

Утром 16 сентября портал Delfi провел несколько часов с сотрудниками Дорожной полиции на улицах Риги. Инспекторы Гиртс Звайгзне и Гунарс Акис — полицейские, за плечами которых 25 — 28 лет службы. Они хорошо знают Ригу и могут часами рассказывать о своей работе. Кстати, они выезжали и на недавнюю трагическую аварию возле Южного моста, в результате которой погиб 38-летний байкер.

Мы начинаем от здания Госполиции в Чиекуркалнсе и двигаемся в сторону центра через виадук по Густава Земгала гатве. В утренние часы на дорогах заторы, водители нервничают, кто пытается устроить на дороге "шахматы", постоянно перестраиваясь из полосы в полосу. Однако, заметив, что колонне появилась полицейская машина, прекращают чехарду.

Агрессивная манера вождения, как и превышение скорости — довольно частые нарушение в Латвии. Инспекторы рассказывают, что чаще всего нервная обстановка бывает по утрам, когда все торопятся на работу или учебу, а затем в вечерние часы, когда спешат домой или на дачу.