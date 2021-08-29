Банки против мошенников, "перезагрузка" детсадов и криминальная история Маскачки. Лучшие материалы Delfi Plus в августе

Могут ли латвийские банки победить телефонных мошенников? Что ждет сборную Латвии без Боба Хартли? Как живут латвийцы, которым оказалась тесно в рамках своего гендера? DELFI собрал традиционную десятку лучших материалов для подписчиков на случай, если вы что-то пропустили.

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Базар, вокзал, "веревка". Самый опасный район: криминальная история Московского форштадта

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Самый опасный район в Риге — "Маскачка", он же Московский форштадт. Это мнение разделяет большая часть рижан: по крайней мере, именно так выглядят результаты опросов, проведенного компанией SKDS в 2002 и 2015 годах. Здесь всегда было много уличных грабежей, нападений, краж и наркопреступлений. Может ли эта ситуация измениться?

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Заводские рабочие больше не нужны. Как выглядит компетентностное обучение в детсадах

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Детские сады в Латвии уже два года учатся по-новому: они перешли на компетентностное образование. Есть ли от него польза? Стали ли дети учиться лучше? Понимают ли суть новой системы педагоги? Что вообще изменилось после реформы? Проект "Детсад: перезагрузка?" ищет ответы на этот и многие другие вопросы.

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Стереть из голов? Почему через 10 лет с Памятником воинам-освободителям можно будет делать, что угодно

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Памятник воинам-освободителям — по сути, незаконное строение, а лет через десять его уже не будет защищать международный договор с Россией, уверен депутат и глава комиссии иностранных дел Сейма Рихардс Колс. Он обещает осенью продвигать закон о переструктуризации парка Узварас и превращении монумента в мемориал памяти жертв тоталитарных режимов. Но есть и предложение переименовать место в площадь Уважения. Политик Рихард Колс, блогер Никита Троянский, историк Военного музея Барба Экмане, театральный режиссер Криста Буране обсудили на фестивале Lampa вопрос "Есть ли будущее у площади Узварас?".

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"Становится страшно". Латвийские врачи и эпидемиологи столкнулись с угрозами и интернет-трибуналом

"Только, пожалуйста, не ссылайтесь на меня, потому что я сейчас получаю не только лавину обвинений, но и косвенные угрозы — становится страшно", — так ответил порталу DELFI специалист в сфере здравоохранения, которого нередко цитируют в СМИ в связи с пандемией. Он отправил нам ответы на вопросы о Covid-19, но попросил не упоминать его имени. Не только он, но и другие врачи, эпидемиологи и должностные лица, работающие в сфере здравоохранения, регулярно комментирующие в СМИ новый коронавирус, ограничения или вакцинацию, сталкиваются с агрессивным отношением, оскорблениями и даже угрозами от окружающих.

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Могут ли латвийские банки победить телефонных мошенников?

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Телефонные мошенники "заработали" на доверчивости жителей Латвии не менее 7 млн евро. В августе их активность немного снизилась, но уже осенью жителей Латвии ждет новая волна киберпреступлений, полагают эксперты. Более того: наряду с иностранными группировками теперь действуют и местные мошенники, которые прекрасно говорят на латышском языке.

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"Мы червяки — это про кого?" Автор, культуролог, директор 40-й школы и сын Джеммы Скулме о скандальном мурале

Foto: Māris Morkāns

Накануне нового учебного года на стене здания рижской 40-й школы на улице Акас, где учатся начальные классы, появился мурал Кристиана Бректе по мотивам работ латвийского классика Джеммы Скулме. И сразу вызвал бурные дискуссии. Возмущенные родители сочли, что рисунок в стиле наивизма, на котором изображены четыре богини, нарушает права ребенка, и собрали на Manabalss.lv более трех с половиной тысяч подписей против этой работы. Портал Delfi обсудил ситуацию с автором работы Кристианом Бректе, культурологом Каспаром Ванагсом, директором школы Еленой Ведищевой и художником Юрисом Димитерсом, сыном и наследником творчества Джеммы Скулме.

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Кодирование, БАДы и терапия: эффективность методов лечения алкоголизма

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История из жизни: муж увлекся алкоголем, настолько, что превратился в совершенно другого человека. Жена не могла больше этого выдержать и отправила его кодироваться — из-за выпивки он стал вымещать агрессию не только на ней, но и на детях. Вы наверняка знаете продолжение истории. Муж закодировался, и на какой-то момент все стало хорошо, но ненадолго — он снова начал пить и заставлять свою семью страдать. В этой статье мы вместе с наркологом Илзе Максимой, специалистом центра здоровья Vivendi, рассказываем об эффективности методов лечения алкогольной зависимости, которые призваны помочь навсегда отказаться от бутылки.

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"Мы поняли, что это конец". 80 лет назад было создано Рижское гетто

Foto: Rīgas geto, Lāčplēša ielas gals/Muzejs "Ebreji Latvijā"

Ровно 80 лет назад, 23 августа 1941 года, газета Tēvija, выходившая на территории оккупированной нацистами Латвии, сообщила, что в Риге было создано еврейское гетто. "Жиды теперь полностью исключены из нашей общественной и хозяйственной жизни, и через некоторое время они будут находиться только в своем маленьком районе. После того, как часть города, населенная жидами, будем обнесена забором и полностью отделена от арийцев, жид в своих "владениях" сможет мошенничать и наживаться… только теперь на своем соплеменнике, сколько его душа пожелает", — писала в антисемитской публикации Tēvija. Создание гетто было лишь одним из шагов на пути к истреблению латвийских евреев.

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Бросил на взлете? Что ждет сборную Латвии без Боба Хартли, и спасет ли ее Витолиньш

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Латвийский спорт в последние недели не может пожаловаться на отсутствие поворотов, и один из них связан с хоккейной сборной. Новость о том, что сборную Латвии после пяти лет работы оставил Боб Хартли (на посту главного тренера его сменил Харийс Витолиньш), попала в самое сердце.

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"Я как красная тряпка. Но я этого не хотел!" Три истории латвийцев, которым оказалось тесно в рамках своего гендера

Foto: DELFI

Как жить, если вы родились в Латвии и в какой-то момент почувствовали, что вы — ни мужчина, ни женщина? Как найти свое место в обществе? Что делать, если это произошло с вашим ребенком? Портал DELFI поговорил с тремя небинарными латвийцами Владленом, Гундегой и Владом о том, как выглядит их жизнь сегодня — и о том, как они к этому пришли.

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