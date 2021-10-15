Вечером 15 октября 2001 года в самом центре Риги был убит председатель Коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Янис Лаукрозе. Киллер расстрелял судью в подворотне дома на улице Лачплеша, 29. Расследование взял под личный контроль Генпрокурор, к работе были привлечены Полиция безопасности, а также специалисты из Эстонии, Литвы, России и Швеции. Тем не менее, единственное в истории Латвии убийство судьи до сих пор не раскрыто. Подозреваемых тоже нет.

Эксперты обнаружили на теле погибшего семь огнестрельных ранений, причем один из выстрелов был "контрольным". На месте преступления нашли две пули, гильзы от патронов калибра 9 миллиметров, а также самодельный автомат и пистолет. Как позже установит экспертиза, оба ствола были "чистыми".

На следующий день президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, премьер-министр Андрис Берзиньш, генпрокурор Янис Майзитис, а также министры и депутаты выступили с громкими заявлениями. Убийство судьи они сочли "нападением преступного мира на государство". Вайра Вике-Фрейберга, в частности, тогда заявила: "Лаукрозе — должностное лицо высокого ранга, и это обстоятельство требует дополнительного внимания, ибо случай, когда убийство связано с профессиональной деятельностью судьи, вызывает серьезную ситуацию в стране".