Жили на свете три брата Ритиньша и Мартиньш… Так представил свою книгу знаменитый кулинар, накрывавший столы для всех "величеств" и президентов, посещавших Латвию с 90-х. Рожденный в семье бежавших от советской власти латышей Мартиньш Ритиньш всю жизнь был "другим": в Англии — потому что его семья говорила на родном языке и придерживалась традиций, в Латвии — потому что молчал о своей ориентации, ведь "многие ставят знак равенства между геем и педофилом". В книге De Profundis Мартиньш был предельно откровенным, как и в интервью с порталом Delfi.

Полный удивительных приключений и откровений рассказ, опжалуй, самого знаменитого латвийского шефа в литературный труд превратила Линда Апсе, доктор филологии с кембриджской диссертацией и спутница жизни политика Яниса Юрканса. Ритиньш — крестный отец ее дочери и друг семьи. Именно Линда предложила назвать книгу De Profundis.

"С Мартиньшем мы знакомы 30 лет. Но быть знакомой и знать человека — это очень разное… — вспоминает предысторию книги Линда Апсе. — Я знала, что в его жизни одним из самых важных людей был Лерд — любовь всей жизни, индеец по национальности. Они десять лет прожили вместе в Торонто. Лерд ушел из жизни у Мартиньша на руках. Эта смерть стала главной причиной того, что он окончательно переехал в Латвию — иначе не мог пережить стресс.

Я сразу сказала, что писать буду, если найду некую высшую точку отсчета, чтобы не получился сборник веселых рассказиков типа проделок Макса и Морица. Мне очень нравится Оскар Уайльд. Когда писатель сидел в тюрьме за гомосексуальность, он написал письмо своему другу Босси (лорду Альфреду Дугласу, поэту и переводчику, — прим. Ред.), в котором открыл чувства. Сочинение называется De profundis ("Из глубины"). Я решила, что это та самая нужная точка отсчета…

Когда книга была закончена, Мартиньш сказал, что стал чувствовать себя свободнее. До этого он не скрывал свою принадлежность, но и не говорил об этом публично — многие люди продолжали гадать: может, да, а может, нет… Этой чувствительной теме посвящена глава "Другие". Думаю, мы все же очень гомофобное общество, но не хотим этого признавать, ведь тогда надо что-то менять. Теперь, когда я часто летаю в Испанию (Линда вместе с Янисом Юркансом живут под Севильей, — прим. Ред.) и вижу, насколько там все по-другому — там есть эта свобода".

В эпилоге книги Мартиньш Ритиньш встречает в своем ресторане Vincents… Оскара Уайльда — вместе они выводят формулу счастья. А начинается вся история со сна Мартиньша, в который приходит другая англичанка — Алиса из "Страны чудес" и ведет философскую беседу о времени и жизни. Пробуждение из чудесного сна — это и есть рождение Мартиньша. С учетом биографии его семьи — настоящее чудо.

На презентации книги вдова поэта Иманта Зиедониса актриса Аусма Кантане-Зиедоне сравнила De profundis с Библией: "Это интерпретация заложенных в Библии моральных и этических кодексов, которые Мартиньш пропустил сквозь себя и свои эмоции — очень человечный и светлый труд о том, что и латыш может быть очень сильным, что у нас, как у крестьян, есть сила воли, упорство и внутренний стержень…"

"Будем есть ворон, насекомых и муравьев!"



Интервью с Мартиньшем проводили в два этапа: первый — во время презентации книги, когда из-за поздравлений и звона бокалов было трудно расслышать вопросы и ответы, второй — уже после прочтения книги — по телефону, когда отдохнувший Мартиньш был уже в состоянии философствовать и размышлять.

- Четыре года назад вы покинули ресторан Vincents после 23 лет весьма успешной работы. Сказали, что хотите отдохнуть и найти нового Мартиньша. Недавно вернулись. Что это было?

- Мой уход из Vincents был связан с тем, что меня соблазнили другие люди — наобещали солнце, звезды и синее небо над головой, но не сдержали слов. Теперь я осознал: если кто-то что-то обещает, то не надо верить на слово — подпиши сперва договор…