Бутерброды с помидорами — последнее блюдо, которое Роберт Килис съел бы в своей жизни. Я вспомнила об этой незначительной детали из одного интервью, когда прочитала запись министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в Twitter: "Латвия потеряла эрудита и блестящего ученого, который часто опережал свое время". Стало больно, потому что мне посчастливилось знать Килиса как великолепного преподавателя.

Социоантрополог и бывший министр образования и науки Роберт Килис скоропостижно скончался 19 марта.

На своих лекциях по социальной антропологии он бросил вызов моим предубеждениям, заставив меня понять, насколько все относительно. Фактологический ряд систем родства в мире, приправленный юмором, захватывал: как женятся кузены, как исчезнет модель нуклеарной семьи, как изменилось общество после изобретения гормональных таблеток — ведь с тех пор рождаемость контролируют женщины. Килис любил конфронтации. "Почему бы вам не пожениться, если вы вместе уже восемь лет?" — спросил он, когда остальные ушли на перерыв. И спросил так, что это не было обидно. В тот момент это было уместно, потому что — антропологично. Килис, казалось, не знал покоя, его разум беспрестанно работал и анализировал. Каждый человек был для него небольшим полем для исследования. Как и каждый день.

Идея определяет реальность

Родился Роберт в Риге, а вырос в Валке. С пятого класса он дружил с Модрисом Микельсонсом, солистом группы Sestā jūdze. "В школе мы сидели за одной партой. Предпоследней. Мы были веселой компанией. С каждым днем мы становились все дружнее, — вспоминает Модрис, которому трудно смириться с тем, что друга больше нет. — Он был таким прагматичным!"

В 10-11 лет Роберт читал литературу не по возрасту, гигантские энциклопедии, и рекомендовал книги Модрису. Так что им обоим было о чем поговорить. "Он был мне как брат", — говорит Модрис. Есть у Роберта и младший брат Янис, который живет в Валке. Его мать была прекрасным учителем истории, отец — проводником поезда. Его дружба с Модрисом все эти годы не прекращалась, несмотря на то, что он живет в Валке.