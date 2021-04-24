Жестокое убийство бывшего футболиста и футбольного агента Романа Беззубова стало настоящим шоком для его друзей и близких. Все они говорят, что по человеческим и профессиональным качествам в латвийском футболе сравниться с ним могли лишь немногие. Журналист портала Delfi Рейнис Лацис поговорил с теми, кто близко знал Романа Беззубова.

Из Пурвциемса — в "Сконто"

В 1990-х неоспоримым лидером в латвийском футболе был клуб "Сконто". Выросший в Пурвциемсе Роман Беззубов занимался у разных тренеров, но особенно он выделял Михаила Конева. Об этом говорит и один из близких друзей Беззубова, футболист Виталий Ягодинский. Конев тоже признает, что близко общался с Беззубовым: они часто созванивались, Роман поздравлял тренера с праздниками и был одним из тех, кто не пропускал традицию — перед Новым годом встречаться с воспитанниками "Сконто", играть в футбол и ходить в баню.

"Роман всегда был добросовестным. Проделывал большой объем работы на позиции крайнего полузащитника. Очень дружелюбный, компанейский, много шутил, был душой команды. Он и сейчас таким был — улыбчивым, отзывчивым, честным", — говорит Конев.

Конев работал с Беззубовым как минимум пять лет — до того момента, когда футболисту исполнилось 18 лет. Иногда с командой Беззубова тренировались и игроки на два года младше (1981 года рождения) — другие воспитанники Конева, среди которых был Робертс Межецкис.

"С детства его знаю, лет с 13. Может, это зависит от тренера, но мы на самом деле были тесно связаны. Ходили смотреть их тренировки, иногда вместе тренировались. У меня очень хорошие воспоминания об отношениях со старшей группой", — говорит Межецкис. По его словам, Беззубов был одним их тех, кто принял молодых футболистов. Позже они вместе играли за команду латвийской Вирслиги FK Policija.

В Рижской Пурвциемской гимназии все хорошо знали, что Беззубов станет профессиональным футболистом. "Его знала вся школа, — говорит учитель химии Татьяна Сахно. — Мы знали, что на школьном турнире по футболу займем первое место, потому что в команде был Рома." Последний год в средней школе Сахно была классным руководителем класса, в котором учился Беззубов. "Он был очень активным. Художник, красивый человек, душа кампании. Мне очень трудно говорить о нем в прошедшем времени", — признается учитель. Она часто встречала бывшего ученика. В том числе и несколько недель назад: в Пурвциемскую среднюю школу пошла дочь Беззубова, и он всегда был рад прийти в гости. Во вторник на похороны пришло множество одноклассников. Один из них прилетел из-за границы.