Черные археологи, легендарные клубы и город, которого нет. 10 спецпроектов на Delfi

В 2020-м году на Delfi вышло множество спецпроектов: серии статей и лонгриды об истории, современности, моде, культуре, экономике и многом другом. Мы отобрали для вас десять самых интересных спецпроектов, чтобы на новогодних выходных во время "домоседства" вам было чем заняться.

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Два Александра Грина. Новое латвийское кино. Kapusvētki. Над чем смеются латыши. Шлягеры и латышские "Что? Где? Когда?". 7 историй о Латвии, которую вы не знали.





17 августа 2000 года в самом сердце Риги с разницей в восемь минут прогремели два взрыва. Десятки человек попали в больницу, одна из сотрудниц универмага Centrs скончалась от полученных ран. Самое громкое — во всех смыслах — дело в истории независимой Латвии сразу получило статус особо важного. Однако за 20 лет ответить на главные вопросы так и не удалось. Что это было? Теракт? Криминальные разборки? Действия психически нездорового человека? Кто был исполнителем и кто организатором?





Май 1995 года был апогеем эпохи дикого капитализма в Латвии. Рухнул "Банк Балтия" — крупнейший в стране, тысячи человек лишились сбережений, а экономика погрузилась в хаос. Прошло ровно 25 лет. DELFI рассказывает о том, как это было и что произошло потом.





На первый взгляд, Елгава — обычный постсоветский город, в котором почему-то есть дворец Растрелли. Однако за рядами "хрущевок" и блочных девятиэтажек скрывается драматичная история старой столицы Курземского герцогства, центра культуры и образования Латвийской республики. Как погибла "старая Елгава"? Почему это произошло? Где искать ее следы, и можно ли вернуть дух этого города?





Начнете копать — найдете кости. Это относится чуть ли не к любой точке территории Латвии. По каким законам живет мир "черных археологов"? Кому выгодно "копать", куда пропадают найденные в земле артефакты и что делать, если вы случайно (или умышленно) обнаружите в земле что-то ценное?





В 1950-х на болоте в Видземе появился новый городок-солнце: круглая главная площадь, от которой разбегаются улицы-лучи. 70 лет спустя мечты о советском идеальном городе разбились о суровую реальность нового времени. Кристина Худенко и Марис Морканс провели в Седе почти неделю — и получилась почти что летопись этого странного, немного затерянного во времени места.





Пионеры клубного бизнеса и легендарные андеграундные заведения. Места где, где собирались байкеры, театральная богема или золотая молодежь. Мы поговорили с создателями, владельцам и постоянными посетителями легендарных клубов, от Nautilus и Underground до Essential и Pulkvedim neviens neraksta. Градус ностальгии в этих текстах зашкаливает! А еще это прекрасное свидетельство времени, от лихих девяностых до богатых двухтысячных.





Мы живем в мире, где красота — это и фетиш, и товар, и одержимость. Какова цена идеальной фигуры и "вечной молодости"? К чему может привести одержимость фитнесом? Почему пойманные на допинге латвийские спортсмены работают тренерами? И какие риски таит в себе пластическая хирургия "по дешевке"? Мы изучили все эти вопросы на местном, латвийском материале.





Солнечным воскресным днем 13 августа 1950 года Лев Кан с мамой и сестрой отправился на набережную Даугавы. Семья планировала прокатиться до Межапарка на прогулочном пароходе. Для 11–летнего мальчика это было настоящим приключением, ведь он еще никогда не ступал на палубу корабля. Несколько часов спустя пароход "Маяковский", на котором они планировали прокатиться, затонул на глазах у тысяч рижан. Катастрофа произошла прямо напротив нынешней Набережной 11 ноября. Погибли 147 человек. 70 лет спустя портал Delfi рассказывает историю крупнейшей трагедии на воде в истории Латвии.

Кожаный пиджак, колхозный стиль, яркий Лембергс и прическа Аболтини. Кто формирует имидж политиков и почему это вообще важно? Как стилисты оценивают внешний вид лидеров латвийской политики? Что могут рассказать об умении одеваться и производить впечатление Солвита Аболтиня и Нил Ушаков?