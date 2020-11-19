Трамп ближе Путину, но при Байдене с Россией все понятнее и спокойнее. Для Трампа блок НАТО — это бизнес-сделка, для Байдена — лидерская социальная роль США в мире. Для Трампа мерседесы на 5-й Авеню Нью-Йорка — так же плохо, как военные действия России в Украине. Для Байдена Европа — скорее партнер, чем оппонент, которого надо унизить и добиться скидок… Как в Латвии и странах Балтии отразится смена хозяина Белого дома? Портал Delfi попросил оценить ближайшее будущее трех политологов — Эдварда Родеса, Андриса Спрудса и Андрея Бердникова.

"Что делать с Америкой???" — колонку с таким смелым названием опубликовал на портале Delfi в преддверии президентских выборов в США бывший министр иностранных дел и экс-посол Латвии в США Айвис Ронис, который выразил крайнюю озабоченность нависшей над миром неопределенностью, которую как молнии разряжают скандальные высказывания непредсказуемого Трампа. По мнению Рониса, независимость и будущее Латвии покоятся на трех китах — России, Европе и США, ну и летающий рядом дышащий 5G китайский дракон. Только их нормальное взаимодействие и равновесие гарантирует нам крепкую почву под ногами. А сегодня эту почву сурово трясет.

Встревоженный политик задался вопросом, что Латвии делать с тремя взбеленившимися китами. С Россией он предлагает следовать завету Урбановича — "говорить по-русски", поддерживая его европейский стиль плавания, а не сталинский. С Европой, по его мнению, все проще — у кита явно "газы в животе" и другие недуги, но он способен выполнять свою функцию, если его не раздавят два других кита. Ронис призвал представителей балтийских стран начать активные переговоры с властными структурами США и Европы, чтобы "американский кит не утомлял европейского". Понятно, что для такой роли президент Байден подходит куда больше, чем его предшественник.

"Сегодня уже нет сомнений, что именно Джо Байден выиграл президентские выборы в США, которые мобилизовали рекордное число избирателей. Тот же Трамп не только не растерял сторонников, но и увеличил их число более чем на 10 миллионов, — подытожил события в США директор Института внешней политики Латвии, декан RSU Андрис Спрудс. — Перевес Байдена определился лишь после подсчета голосов, отданных по почте.

Понятно, что Латвия и ее балтийские соседки в силу своих размеров и мощности экономик — не в центре интересов США при любой администрации, но в силу расположения на границе условно "западного мира" каждый новый американский президент не обходит этот регион своим вниманием. Иногда это внимание стоит подороже — как при Трампе, который настаивал на увеличении выплат в общий котел НАТО, рассматривая альянс, как бизнес-сделку. От прихода Байдена ожидают большего радения за общее благо блока. Уверенности в этом добавляет тот факт, что в 2016 году Байден посетил Ригу и вел себя очень дружественно, в то время как у Трампа ноги до стран Балтии так и не дошли.

1. Каких сюрпризов можно ждать напоследок от Дональда Трампа?