В то время как первые строчки новостей занимал новый коронавирус, старые проблемы и нерешенные вопросы никуда не исчезли, а некоторые даже усугубились и должны будут решаться в ближайшее время. По просьбе Delfi профессор ЛУ политолог Юрис Розенвалдс назвал свой ТОП-6 таких проблем латвийского масштаба и рассказал, каким видит их развитие.



Не все тихо мирно за кулисами Covid-19 в Латвии. Старые болячки назревают и требуют разрешения. Политики о них предпочитают помалкивать — сегодня им выгоднее упирать на сводки по пандемии, которые в Латвии выглядят крайне успешными, а реакция политиков на риск заражения — своевременной и адекватной.

По мнению профессора, именно отсутствие политизации в борьбе с пандемией и следование советам экспертов позволило добиться результатов и вознесло еще недавнюю всеобщую нелюбимицу Илзе Винькеле на верхние строчки рейтингов популярности. А также добавило очков премьеру Кришьянису Кариньшу и министру внутренних дел Сандийсу Гиргенсу.

"Полиция ведет себя очень достойно. И реакция Гиргенса на обвинения по 9 мая была совершенно справедлива — никто там не обнимался и коллективно не выпивал. Разве лучше было разгонять людей стеками и слезоточивым газом? Зачем Латвии такая слава?" Розенвальд считает, что события последнего времени доказали, что в отношениях между общинами "нужно больше прагматизма". Заявления из серии "пусть слушают латышские новости" не работают, когда важнее проинформировать людей. А каналов коммуникации со значительной частью русскоязычного населения и взаимного доверия по-прежнему не хватает. И эту проблему придется решать.

Какие важные темы возвращаются на повестку дня Латвии?