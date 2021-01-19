Вакцинация — не соревнование на скорость, однако некоторые страны оказываются успешнее остальных в ограничении распространения Covid-19. Дания — одна из них.

В глобальном масштабе провести сравнение пока что невозможно — слишком быстро все меняется. Первое – какие вакцины в определенных странах признаны действенными. В западных странах существуют строгие критерии для разработки, тестирования и сертификации вакцин, а в Китае и России эти требования сравнительно низкие. К тому же, к примеру, в Китае стали прививать военных еще до того, как было завершено тестирование вакцины. Второе — доступность вакцин пока что определяется состоятельностью стран и международными связями, потому что мощность производства ограничена — в этом году всех жителей планеты даже при всем желании вакцинировать будет невозможно.

Западные страны ждали вакцины немного дольше, установив более высокие критерии тестирования. Евросоюз, будучи одним из крупнейших торговых блоков, в очереди не стоит — что касается доступности вакцин, европейцы находятся в привилегированном положении. Большая же часть стран по всему миру все еще находится в ожидании, и в них на данный момент не было сделано ни одной прививки от нового коронавируса.