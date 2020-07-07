Почти три десятилетия политическая жизнь в Беларуси не приносит сюрпризов — с 1994 года страной бессменно правит Александр Лукашенко. Он победил уже в пяти кампаниях, а теперь намерен выиграть и шестую. Но время внесло неожиданные коррективы в его планы, и впервые за долгие годы он не выглядит абсолютным фаворитом. Что происходит в белорусском обществе, и реальна ли угроза власти Лукашенко?

Революция очередей

Большинство белорусских обозревателей еще в марте-апреле не прогнозировали интересной президентской кампании. Все указывало на то, выборы 2020 пройдут предсказуемы и скучно, как выхолощенная кампания 2015 года. О своем намерении выдвинуться заявили привычные провластные кандидаты, а праймериз классической оппозиции, находящей в маргинальном состоянии, не привлекли внимания широкой аудитории.

Но с начала мая все изменилось, когда выдвинулся ряд персон, разительно отличавшихся от обычной оппозиции. Ими были представители истеблишмента: экс-председатель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший член команды Лукашенко, экс-дипломат, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, а также харизматичный уличный политик, блогер и предприниматель Сергей Тихановский. Каждый из них смог привлечь внимание широкой аудитории, чего годами не могла добиться традиционная оппозиция.

По мнению политического обозревателя Александра Класковского, именно новые фигуры стали одним из ключевых отличий этой кампании от предыдущих. "Если прежде выборы выглядели противостоянием традиционной оппозиции и власти, а народ был пассивным наблюдателем, то в эту мы увидели феномен подписной революции", — сказал он.

В Беларуси для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать 100 000 подписей. Поскольку для проведения уличных пикетов по их сбору не требуется получать разрешение властей, они стали безопасным поводом для выражения своего недовольства властью. В результате в конце мая-начале июня белорусы стояли в километровых очередях по всей стране, чтобы поставить подпись за любого из кандидатов, кроме Лукашенко. Последние протесты подобного масштаба проходили в 2017 году против декрета о тунеядцах, обязывающего безработных заплатить дополнительный налог.

Новую аудиторию, неофитов в политике, можно поделить на два условных лагеря. Сторонники Тихановского просто выходили на улицы, чтобы высказать свое недовольство. Сторонники Бабарико пытались организовать массовое движение по наблюдению и участию в избирательных комиссиях.