Химическое оружие, дети-солдаты, бомбардировки гражданского населения, атаки человеческими волнами и геноцид: противостояние между тоталитарными режимами Саддама Хусейна и аятоллы Хомейни обернулось одной из самых масштабных и продолжительных войн ХХ века. Она длилась почти восемь лет, унесла миллион жизней и отличалась особой ожесточенностью даже по меркам Ближнего Востока.

22 сентября 1980 года, спустя полтора месяца после того, как мир отпраздновал завершение летней Олимпиады в Москве, вооруженные силы Ирака вторглись в Иран. Иракские ВВС, оснащенные главным образом советской техникой, нанесли удары по иранским военным аэродромам, и шесть дивизий Саддама Хусейна, растянувшись вдоль 600-километрового фронта, устремились через границу.

Полутора годами ранее в Иране произошла исламская революция, превратившая секулярную и ориентированную на Запад монархию в религиозную деспотию. Подобно первым большевикам, жаждущим революции не только в России, но и во всем мире, Рухолла Хомейни тоже не собирался останавливаться на Иране. Он объявил государственное устройство остальных стран региона нелегитимным — предполагалось, что все они, по примеру Ирана, должны сбросить свои правительства и стать "исламскими республиками" под управлением религиозного духовенства.