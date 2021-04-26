Кризис в отношениях между Чехией и Россией уже привел к массовой взаимной высылке дипломатов из нескольких европейских стран. Что означает на языке внешней политики экстренный отъезд работников посольств? Какую роль в этих кризисах играют писанные и неписанные дипломатические правила? И как далеко может зайти новый кризис в отношениях России и Европы?



Коллективные высылки дипломатов встречались и раньше. Своеобразный мировой рекорд был поставлен в 1971 году, когда из Великобритании было выслано сразу 105 советских дипломатов. Конечно, тогда домой отправились многочисленные агенты спецслужб под дипломатическим прикрытием, о которых стало известно благодаря перебежчику Олегу Лялину. Однако не все высланные тогда дипломаты были виновны в нарушении правил, а ряд "засвеченных" разведчиков британцы намеренно оставили в Лондоне.

И все же ситуация с высылкой 18 российских дипломатов из Чехии не вполне обычна. Взрывы во Врбетице случились еще 2014 году, а высылаются люди, которые не могли иметь к этому непосредственного отношения — командировка дипломата редко длится более 3-4 лет. Как возможное объяснение: чехи в наказание решили выслать из страны тех, кого по каким-то причинам считали агентами спецслужб под прикрытием.

В чешском кризисе также есть два интересных нюанса. Во-первых, время, которое дипломаты получили на сборы. Во-вторых, то, что Москва отошла от принципа взаимности и паритета.