Для думы это не приоритет. Можно ли сделать Ригу безопаснее для женщин?

Ежегодно в Латвии регистрируются от 80 до 100 изнасилований. Многие преступления совершаются в публичных местах — темных скверах, подворотнях, плохо освещенных парковых зонах. Рижская дума, как выяснил Delfi, не рассматривает женщин как особо уязвимую группу и не собирается фокусироваться на их безопасности. Но мировая практика показывает, что городские власти имеют достаточно инструментов, чтобы снизить число уличных сексуальных домогательств.

На Delfi вышла серия статей о домашнем насилии. Мы пишем о том, почему в Латвии мужчины так часто убивают своих жен и подруг; рассказываем о мифах вокруг домашнего насилия и о том, как украинские женщины спасаются от бомб и ракет, но оказываются в сексуальном рабстве. О том, как остановить гендерное насилие, рассказывает евродепутат Элис Кунке. И, наконец, может ли город (в частности, Рига) сделать жизнь женщин безопаснее?

В отличие от многих других городов мира, для рижского самоуправления вопрос безопасности женщин не является отдельным приоритетом. На эти проекты не выделяется отдельного еврофинансирования, и к потребностям женщин в мэрии относятся, как и ко всем другим группам жителей. Официальный комментарий, полученный из Рижской думы, напоминает, что одной из задач Стратегии устойчивого развития Риги до 2030 года является повышение безопасности на открытых пространствах, например, за счет улучшения качества работы полиции или создания единого центра управления для лучшего покрытия всей территории города. Также город планирует улучшить освещение городских улиц и парков. Впрочем, в этом сезоне, как писал Delfi, из-за режима экономии уличную иллюминацию в Риге, наоборот, сокращают.

Многочисленные международные исследования показывают, что городская среда оказывает непосредственное влияние на безопасность женщин. Плохо освещенные улицы, подземные переходы, необходимость долгого ожидания транспорта на пустой остановке, отсутствие камер видеонаблюдения и тревожных кнопок — все это повышает для женщин риск стать жертвой сексуального насилия.