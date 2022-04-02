Украина должна продолжать сопротивление российской агрессии. Вместе с санкциями со стороны Запада это должны привести к политической смерти Владимира Путина как лидера "фашистской России". Об этом заявил известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

Интервью у Гордона взял эстонский журналист, крупнейший акционер медиа-концерна Ekspress Grupp (владеет в том числе и порталами Delfi) Ханс Х. Луйк.

"Две дороги есть, — заявил Гордон. — Первая — это действия украинской армии. Весь мир не мог себе представить, что героическая украинская армия будет уже 36 дней сдерживать натиск второй армии в мире, причем делать это блестяще, нанося огромный ущерб противнику. (..) Вторая дорога это санкции против России, направленные на удушение российской экономики. Эти две дороги должны сойтись в одной точке. Вот в этой точке начало развала России — фашистской России, хочу подчеркнуть — и политическая смерть Владимира Путина, лидера фашистского государства и фашиста по сути".

Гордон заявил, что не видит смысла в переговорах с Россией.

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