Во время холодной войны США и СССР соревновались, кто дальше улетит в космос, и это знают все. Но гораздо меньше известно о том, как они соревновались, кто глубже зароется в землю. США из этой гонки вышли первыми, а вот советским ученым и инженерам удалось создать самую глубокую искусственную скважину на Земле, и она остается ею до сих пор. Однако проект Кольской сверхглубокой скважины не был закончен, и цель достигнута не была. О том, почему так случилось, ходят самые разные слухи.

Те, кто интересуется научпопом, наверняка слышали фразу, что о космосе мы знаем гораздо больше, чем о глубинах океана и земных недрах. Если на Луне побывали 12 человек, то в самой глубокой точке океана — Бездне Челленджера, которая находится в Марианской впадине — менее 10.

О том же, что у нас под ногами, мы знаем еще меньше. Конечно, изучается сейсмическая активность, гравитация, магнитное поле — но за более чем полвека исследований, начатых еще в шестидесятые, ученым так и не удалось пробуриться сквозь земную кору и достичь границы Мохоровичича (сокр. Мохо).