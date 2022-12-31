Догнать Европу, выгладить рубашку и встать как пингвины. Полный путеводитель по новогодним поздравлениям

Новый год в наших краях начинается с новогоднего обращения президента. Каждый раз за пару минут до полуночи люди в галстуках подводят итоги и рассказывают о планах на будущее, которое часто бывает совсем не таким, как казалось за новогодним столом. Портал Delfi собрал полную коллекцию новогодних обращений первых лиц Латвии. По ним вполне можно изучать новейшую историю страны.

Было бы неверно утверждать, что все новогодние речи политиков пишутся под копирку, мол, к полуночи народ все равно ничего не заметит. Каждое поздравление по-своему уникально, и зависит оно не только от личности "говорящей головы", но и от того, какие времена переживает страна. В наш список попали обращения президентов и премьеров, начиная с 1994 года. Здесь есть почти все: от Андриса Шкеле до Кришьяниса Кариньша, от Вайры Вике-Фрейберги до Эгила Левитса.

1994-й. Впервые без оккупантов

1995-й. Снова на баррикады

1996-й. Выстирать рубашку и выучить английский

1997-й. Большое колесо

1998-й. Спасибо за добрые слова

1999-й. Невиданные возможности

2000-й. Встретить Матерь счастья

2001-й. Реальное повышение

2002-й. Пение птиц за окном

2003-й. Мечтать вместе

2004-й. Работать на пятерку

2005-й. Жирные годы

2006-й. Счастливая "семерка"

2007-й. Соль нашей земли

2008-й. Холодное время и много любви

2009-й. Жесткое приземление

2010-й. Дети как янтарь

2011-й. С чувством выполненной работы

2012-й. Самая сильная страна

2013-й. Золитудская трагедия и переход на евро

2014-й. Крым и золотая рыбка

2015-й. Вейонис выходит на Ратушную площадь

2016-й. Слишком по-домашнему

2017-й. Как отметить 100-летие Латвии

2018-й. Стремительно догоняем Европу

2019-й. Мечтать нужно с умом

2020-й. Цель — вернуться к нормальной жизни

2021-й. За два месяца до войны

1994-й. Впервые без оккупантов





В 1994-м году Латвия переживала особенно тяжелые времена: глубокий кризис, безработица, экономическая депрессия стали частью повседневности.

Тем не менее, премьер Марис Гайлис вспомнил и о хорошем: страна впервые встречала новый год без советских войск. К тому же, в Латвии побывал президент США Билл Клинтон, что расценивалось как бесспорный знак качества — "большой брат" нас знает и ценит.