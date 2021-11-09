"Дома с мясом" — так в народе называли денационализированные дома, которые в 90-е годы перепродавались вместе с жильцами. Домовладельцы часто не слишком интересовались, в каких условиях живут эти люди. Гораздо важнее был сам факт обладания имуществом и доход, который они с этого имели. За три десятилетия судьбы жильцов сложились по-разному: кому-то пришлось жить в нечеловеческих условиях, кто-то смог выкупить свою же квартиру, а кто-то до сих пор живет в таком доме и борется за свои права.

Принято считать, что в начале 90-х годов в стране насчитывалось примерно 220 тысяч жильцов денационализированных домов. Сколько сейчас таких людей, неизвестно. Государство и самоуправления ведут учет только тех жильцов, которые признаны малоимущими или нуждающимися: в Риге таких остались две-три сотни. По очень приблизительной оценке Рижского общества домовладельцев, в столице в "хозяйских" домах по-прежнему живет около трех тысяч человек.

Портал Delfi продолжает подводить итоги денационализации, которая началась в Латвии ровно 30 лет назад. История — это всегда судьбы конкретных людей: вот несколько рассказов тех, кто в 90-е годы обнаружил, что живет в хозяйском доме.