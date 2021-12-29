Ровно 10 лет назад, 29 декабря 2011 года, Ким Чен Ын был официально провозглашен верховным лидером КНДР. За это время молодой вождь укрепил свое положение, уничтожил политических противников и продолжил развивать северокорейскую ядерную программу. Судя по всему, ничто не помешает ему оставаться на вершине власти еще очень долго.

На следующий день после церемониальных похорон Ким Чен Ира, возглавлявшего Северную Корею в течение семнадцати лет, сотни тысяч людей выстроились в аккуратные ряды на главной площади Пхеньяна (разумеется, она названа в честь отца покойника — основателя КНДР Ким Ер Сена). Им предстояло принять участие в грандиозной поминальной службе, завершающей официальный 13-дневний траур по "дорогому вождю".

К скорбящим обратился председатель северокорейского парламента товарищ Ким Ём Нам (к династии Кимов он отношения не имеет — дело в том, что данную фамилию носит примерно каждый пятый кореец):

"Великое сердце товарища Ким Чен Ира перестало биться. Столь неожиданный и ранний уход — самая большая и самая невообразимая потеря для нашей партии и революции. Однако страна обратит это горе в силу и мужество в тысячу раз сильнее под руководством товарища Ким Чен Ына. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын — верховный лидер нашей партии, армии и государства. Он унаследовал идеологию, руководство, характер, добродетели, твердость и отвагу великого товарища Ким Чен Ира!"