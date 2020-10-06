В Латвии живет около 70 тысяч белорусов, из которых граждан Беларуси — более трех тысяч. На выборах они отдали предпочтение Светлане Тихановской. Одни латвийские белорусы живут под бело-красно-белым флагом, другие — под красно-зеленым с узором. Одни читают "нормальные новости", где "в Минске все спокойно", другие выходят на митинги к посольству и требуют ухода Александра Лукашенко. Все предпочли бы "мирное урегулирование", но видят его по-разному. Портал Delfi начинает серию публикаций о белорусах и белорусском бизнесе Латвии в свете развернувшихся после выборов политических событий.

"Белорусы тяжелы на подъем. Они врастают корнями. Им сложно оставить квартиру, работу, друзей, родных, — так говорил о земляках в интервью порталу Delfi бывший посол Беларуси в Латвии Василий Маркович. — Я это сам очень чувствую, когда, вернувшись из очередной длительной командировки, начинаю доказывать, что еще живой. У нас так надолго не уезжают…"

Маркович и сам в итоге уехал ненадолго: он провел в Риге два года и много работал над подготовкой апрельского визита Александра Лукашенко, не состоявшегося в итоге из-за пандемии. После президентских выборов Маркович внезапно появился на встрече белорусского общества "Свiтанак" (поддерживает бело-красно-белый флаг и общение на белорусском языке) и подтвердил, что "в Латвии Тихановская победила". Вскоре он был вызван в Минск и уволен "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Последовавшие за выборами в Беларуси события показали, что при определенных обстоятельствах белорусы все готовы уехать надолго — с надеждой все же вернуться. На конец сентября политическое убежище в Латвии, по данным Управления департамента гражданства и миграции (PMPL), запросили девять граждан Беларуси. 15 белорусских предприятий, преимущественно в сфере IT и технологий, намерены перевести бизнес в Латвию.

Белорусы Латвии до сих пор не так активно проявляли свою позицию, как меньшая по численности, но более заметная украинская диаспора (о ней портал Delfi писал здесь). Но при случае они не забывают напомнить, что в Латвии после Первой мировой работало полсотни белорусских школ и четыре гимназии, а при министерстве образования был даже специальный белорусский департамент под руководством Райниса. Который, если присмотреться к родовому древу, вполне себе белорус. Сегодня белорусская школа в Латвии всего одна, и она основная. Есть еще воскресная школа "Вяселка" в Даугавпилсе. У латвийских самоуправлений заключено более 50 договоров с белорусскими городами-побратимами…

В общем, "не случайно в Латвии сегодня самая большая диаспора белорусов Балтии, хотя исторически Белорусь больше связана с Литвой. А вы знаете, что статут Княжества Литовского написан на старобелорусском языке?!" — непременно подытожат беседу культурные белорусы. И если повезет, пригласят на драники.

"Луч" или "Рассвет"? Белорусы против насилия, но под разными флагами

Союз белорусов Латвии объединяет 15 белорусских обществ всех регионов страны — 1016 человек. Единственным не вошедшим в Союз осталось общество "Свiтанак" ("Рассвет"), даже не упомянутое в разделе "Белорусы Латвии" на сайте посольства. С 1988 года оно признает только бело-красно-белый флаг. Члены Союза белорусов "всегда придерживались мнения, что надо сотрудничать с госструктурами Республики Беларусь и развивать соседские отношения". Поэтому и флаг у них красно-зеленый с традиционным узором вдоль древка.