Пандемия коронавируса перевернула самый консервативный общественный институт — образование — с ног на голову, не пощадив ни детей, ни их родителей, ни саму школу. В большинстве стран было принято решение о продолжении обучения в дистанционном формате. Однако организовать его в масштабах страны не удалось, пожалуй, никому.

"Нет ни одной страны, которая была бы довольна ситуацией. Был сильнейший стресс и неожиданность для всех, — комментирует DELFI опыт дистанционного обучения в мире российский эксперт-физиолог, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марина Безруких. — Где-то детей не сильно мучили. Где-то, как в Италии и в России, действительно, ситуация была очень серьезной. Но если итальянцы через неделю поняли, что ребенок не может сидеть у экрана компьютера 3-4 часа и нельзя переносить систему оффлайн-занятий в онлайн, то в России, к сожалению, это все продолжалось.Представление о том, что у нас цифровая школа, и все мы готовы, а самое главное, что готовы наши дети, оказалось мифом. Мифом — потому что ребенок не может сидеть (я как физиолог могу это сказать) у экрана компьютера даже 4 урока. Поэтому резко сокращали продолжительность занятий. И педагоги не знали, как работать. Вот это главная проблема".

Большинству родителей пришлось организовать обучение детей на дому, обеспечить их техникой или самим стать учителями. Родительские чаты в Бельгии, США, Великобритании, России пестрили недовольными отзывами. Так, в Португалии около 200 тысяч школьников (20%) не имеют дома компьютера или выхода в интернет. Распечатанные задания им приносили почтальоны. В Великобритании зафиксированы массовые жалобы родителей в суды на правительство, которое не обеспечило детей техникой для дистанционного обучения. В США отметили большое количество прогулов дистанционных уроков, в особенности это касалось школ, где учатся дети из малообеспеченных семей. ЮНЕСКО даже создало глобальную коалицию для поддержки стран в их инициативах по расширению применения передовой практики дистанционного обучения, поиск справедливых решений и гарантирование всеобщего доступа к образованию. В России родители в основном негативно оценили опыт школьного онлайн-образования. 86% опрошенных выступили за возврат детей за парты. 2/3 россиян посчитали, что дистанционная форма обучения отрицательно сказалась на уровне знаний детей и 47% заявили о чрезмерной учебной нагрузке на детей в период домашнего образования.

Руководитель отдела по связям с общественностью российского театра "Мост" Ольга Макарова сейчас готовится к новому сезону в Москве и новому учебному году. Семь лет она с сыном Георгием прожила в Бельгии. По словам Ольги, и бельгийские, и российские школы традиционны и неохотно применяют технологические новшества. В Бельгии с 12 лет ученики ведут электронный дневник, через него же можно общаться со школой, получать домашние задания, но во время пандемии приложение Smartschool не подтвердило своего названия.