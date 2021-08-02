В июле в СМИ распространилась информация о том, что на территории современной Латвии был найден самый древний известный штамм чумы — у мужчины, умершего 5000 лет назад, который рыбачал и охотился у берегов озера Буртниеку и реки Салацы. В костях, найденных на стоянке Риннюкалнс 150 лет назад и проанализированных современными технологиями, были обнаружены следы возбудителя чумы — бактерии Yersinia pestis.

В статье, опубликованной 29 июля в научном журнале Cell Reports, среди авторов помимо немецких значатся и латышские фамилии — в исследование внесли свою лепту археологи Института истории Латвии Латвийского университета Илга Загорска, Валдис Берзиньш, Элина Петерсоне-Гордина, Марцис Калниньш, биоархеолог Гунтис Герхардс и археолог отделения истории Гетеборгского университета Айя Мацане. Анализ ДНК провели генетики из Кильского университета.

Валдис Берзиньш, руководивший археологическими раскопками могильника Звейники в 2011, 2017 и 2018 годах, в разговоре с DELFI соглашается — удивителен сам факт того, что спустя такое количество времени удалось получить и идентифицировать эти черепа, чтобы произвести анализ с помощью технологий 21 века.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!