В июле в СМИ распространилась информация о том, что на территории современной Латвии был найден самый древний известный штамм чумы — у мужчины, умершего 5000 лет назад, который рыбачал и охотился у берегов озера Буртниеку и реки Салацы. В костях, найденных на стоянке Риннюкалнс 150 лет назад и проанализированных современными технологиями, были обнаружены следы возбудителя чумы — бактерии Yersinia pestis.

В статье, опубликованной 29 июля в научном журнале Cell Reports, среди авторов помимо немецких значатся и латышские фамилии — в исследование внесли свою лепту археологи Института истории Латвии Латвийского университета Илга Загорска, Валдис Берзиньш, Элина Петерсоне-Гордина, Марцис Калниньш, биоархеолог Гунтис Герхардс и археолог отделения истории Гетеборгского университета Айя Мацане. Анализ ДНК провели генетики из Кильского университета.

Валдис Берзиньш, руководивший археологическими раскопками могильника Звейники в 2011, 2017 и 2018 годах, в разговоре с DELFI соглашается — удивителен сам факт того, что спустя такое количество времени удалось получить и идентифицировать эти черепа, чтобы произвести анализ с помощью технологий 21 века.