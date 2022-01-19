19 января кабинет министров Латвии озвучил программу, которая должна помочь жителям страны как-то пережить резкий скачок цен на энергоносители. Delfi изучил, как другие страны Евросоюза пытаются справиться с той же проблемой.


В новом году счета европейцев за тепло и электроэнергию могут вырасти на 54%! Такой прогноз содержится в исследовании экономистов Bank of America, которое сейчас активно цитируют европейские СМИ. Нынешний энергетический кризис считается одним из крупнейших за последние 50 лет. Многие эксперты сравнивают его с кризисом 1973 года, когда цены на нефть из-за объявленного странами-производителями эмбарго взлетели вчетверо.

Обзор, подготовленный исследовательским центром Bruegel, показывает, что большинство стран Европы готовы финансово поддержать своих жителей. Так, в Бельгии до конца 2022 года будет действовать льготный социальный тариф на энергию, которым смогут воспользоваться свыше полмиллиона домохозяйств. Малообеспеченные дополнительно получат чек на 80 евро, который можно использовать для оплаты счетов.

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