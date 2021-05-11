5 июня в Латвии пройдут выборы в самоуправлениях. Везде, кроме Риги, где досрочно избранная Дума остается у власти. Как лягут карты старых лидеров и взойдут ли звезды новых? Продолжит ли терять позиции "Согласие"? Какую роль сыграет Covid-кризис? Сможет ли Лембергс удержать лидерство в Вентспилсе, сидя в тюрьме? Победил бы Мартиньш Стакис, если бы выборы в Риге прошли еще раз? Политолог Илга Крейтусе дает свои жесткие и ироничные прогнозы для портала Delfi.

Большого ажиотажа на выборах Илга Крейтусе не ожидает: "Думаю, общие настроения в стране не способствуют активности избирателя, но многое зависит от ситуации в самих самоуправлениях. Там, где объединение в рамках региональной реформы прошло сравнительно мирно, там и люди будут активнее. Там же, где края объединяли практически в принудительном порядке, особенно где жалобы до сих пор лежат в Конституционном суде и не решатся к выборам, там гораздо меньше желания голосовать. Люди не верят в происходящее".

Интерес к выборам ниже и потому, что на этот раз ничего не происходит в Риге, которая в обычные годы была главной ареной сражения политических сил. "Нет ощущения, что эти выборы — мероприятие государственного масштаба, нет общей напряженной атмосферы и ожидания перемен. Все превратилось в индивидуальное мероприятие каждого конкретного края".

Реформа и ковид-кризис — в пользу правящих; KPV LV — до свидания


Партии коалиции воспользовались реформой, чтобы укрепить свои позиции — почти все они представлены в списках укрупненных самоуправлений, обращает внимание Крейтусе. И в этот раз почти не видно местных объединений.

Ни в одном самоуправлении не стартует лишь одна правящая партия — KPV LV. "Думаю, об этой особенности стоит задуматься их избирателям — кому они в 2018 году отдали 16 мандатов в Сейме? — задается вопросом Крейтусе. — А теперь эта "популярная" партия не в силах даже найти кандидатов на выборах в самоуправления. Партия, которая опирается только на государство и Ригу, без "сельских голосов", не может устоять всерьез и надолго. То же "Согласие" — в большей мере рижская партия, но есть определенное число городов, где она хорошо представлена".

По наблюдению Крейтусе, в результате реформы бывшие небольшие самоуправления оказались окраинами других, что породило у избирателей горькое ощущение "до центра далеко". "У людей возникают резонные сомнения, могут ли они своим малым числом голосов на что-то влиять. Опасения, что в итоге о них забудут. Я разговаривала с жителями одного из самых маленьких краев Балтинава — ухоженного, с хорошей средней школой, людьми, которые знали друг друга… Теперь их причислили к Даугавпилсу — начались тревоги: что с нами станет, кто за нас постоит. Есть и история с Саулкрасты, где Конституционный суд отменил реформу, но теперь край стал маленькими в сравнении с другими, сможет ли он такими и оставаться?"

Covid-кризис политики умудрились использовать себе на благо. "А что, можно довольно свободно делить деньги — сразу нашлось и на безработных, и на пенсионеров, и на детей, и на учителей, и на медиков… Благодаря этому партии власти могут себя отполировать и привлечь людей, которые думают: ну наконец-то нам что-то дали. Никто особо не будет заниматься анализом, откуда что взялось — от самоуправления, государства или Евросоюза".

Проголосует ли Вентспилс за "Лембергса сидящего"?


Самая уникальная ситуация ожидается в Вентспилсе, считает Крейтусе:

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